Die schönsten Christbäume der Balkan-Stars (GALERIE)

Für ein gelungenes Weihnachtsfest, darf ein geschmückter Baum nicht fehlen. Die Stars vom Balkan zeigen uns, wie sie ihren Christbaum dekoriert haben.

Wenn es um das Schmücken des Weihnachtsbaums geht, möchten die Promis ihr Können zur Schau stellen. Sie legen auch gerne mal selbst Hand an. Wir haben für euch die schönsten Weihnachtsbäume der Schönen und Reichen zusammengestellt.

Jelena Karleuša postete auf Instagram gleich mehrere Fotos und Videos von ihrem Weihnachtsbaum. In einem ihrer Beiträge erklärt sie, dass ihr diesjähriges Thema Engel seien. „Es ist das erste Neujahr, dass ich ohne meine Mutter feiern werde. Sie ist jetzt mein Engel und all das ist ihr gewidmet“, so die Sängerin. Zur Erinnerung: Im März dieses Jahres verstarb Divna Karleuša im Alter von 61 Jahren an Krebs. (KOSMO berichtete)

