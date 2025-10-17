Diebstahl eskaliert: 19-Jährige reißt Verkäuferin Haare aus

Eine 19-Jährige wurde in Wien-Favoriten in Gewahrsam genommen, nachdem sie bei einem Diebstahlversuch ertappt wurde und anschließend handgreiflich gegen das Personal vorging. Laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Wien vom Freitag soll die junge Frau einer Mitarbeiterin einen Schlag ins Gesicht versetzt und einer weiteren Verkäuferin Haare ausgerissen haben.

Gewaltvoller Zwischenfall

Der Zwischenfall trug sich am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr zu, als die Tatverdächtige Kleidungsstücke anprobierte und anschließend versuchte, das Geschäft ohne Bezahlung zu verlassen. Als Mitarbeiterinnen sie daran hinderten, reagierte die 19-Jährige mit körperlicher Gewalt.

Die Behörden nahmen sie daraufhin wegen des Verdachts auf räuberischen Diebstahl fest.