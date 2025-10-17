Kokain-Verkäufer in Panik: Dealer schlucken Beweise – Polizei schlägt doppelt zu

Beim Drogenverkauf erwischt, begannen die Verdächtigen plötzlich heftig zu schlucken. Die Polizei reagierte sofort – mit Festnahme und medizinischer Überwachung.

Polizisten nahmen am Donnerstag in Wien-Landstraße zwei Männer fest, die sie beim Verkauf von Suchtmitteln beobachtet hatten. Bei den 26 und 31 Jahre alten Verdächtigen stellten die Beamten 1,4 Gramm Kokain und 1,6 Gramm Heroin sicher. Zudem wurden 215 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Verdächtiges Verhalten

Während der Festnahme bemerkten die Einsatzkräfte, dass beide Männer auffällig stark zu schlucken begannen. Dies weckte den Verdacht, dass sie versuchten, Beweismittel zu vernichten, indem sie Drogen verschluckten. Die Tatverdächtigen wurden daraufhin in eine Justizanstalt überstellt.

Gleichzeitig alarmierten die Beamten die Rettung. Der Gesundheitszustand der beiden Männer wird nun kontinuierlich überwacht, um festzustellen, ob tatsächlich Suchtmittel verschluckt wurden.