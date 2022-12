Dies ist die teuerste Stadt der Welt im Jahr 2022

New York ist im Jahr 2022 zur teuersten Metropole der Welt geworden und teilt sich diesen unerwünschten Titel mit Singapur.

Wie der Guardian schreibt, sind die größten Schuldigen für die Änderung in der Liste der Anstieg der Energiepreise und die fast verdoppelte Inflation auf der ganzen Welt.

Zur Erinnerung: Die Liste wird jedes Jahr von der Economist Intelligence Unit, der Forschungs- und Analyseabteilung der in London ansässigen Economist Group, zusammengestellt. In diesem Jahr gab es große Veränderungen, und Städte wie Stockholm und Luxemburg fielen am stärksten auf der Liste, während Moskau und St. Petersburg einen etwas geringeren Rückgang verzeichneten.

Die teuerste Stadt der Welt war letztes Jahr Tel Aviv, den zweiten Platz teilten sich Paris und Singapur, gefolgt von Zürich und Hongkong. In diesem Jahr sieht die Rangliste so aus:

New York, USA Singapur, Singapur Tel Aviv, Israel Hongkong, China