Drei Millionen Swarovski-Kristalle am berühmtesten Weihnachtsbaum der Welt (VIDEO)

Vor wenigen Tagen wurden die Lichter am berühmtesten Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center in New York angezündet.

Die Lichter darauf werden seit 1933 traditionell am ersten Mittwoch nach dem amerikanischen Nationalfeiertag „Thanksgiving“ angezündet. Sie sind jeden Tag von 18:00 bis 24:00 Uhr an, und am Weihnachtstag sogar den ganzen Tag.

Der Baum ist 25 Meter hoch und mit 50.000 Lichtern geschmückt, die durch einen acht Kilometer langen Draht verbunden sind. Seine Spitze veredelt ein Stern aus drei Millionen Swarovski-Kristallen, die insgesamt 450 Kilogramm wiegen, schreibt CNN.

Der Preis dieses Weihnachtsbaums wird auf anderthalb Millionen Euro geschätzt. Dieser 90 Jahre alte Baum mit einem Gewicht von 14 Tonnen wurde von der Familie Lebowitz aus Glen Falls per LKW angeliefert und gespendet.