Diese Balkan-Restaurants liefern auch während der Corona-Krise!

Die Corona-Krise trifft vor allem die Gastronomie und Hotellerie hart. Viele dieser Unternehmen werden seit Jahren erfolgreich von Menschen aus der BKS-Community geleitet. Um diese auch in den schweren Zeiten zu unterstützen, hat sich KOSMO dazu entschieden, ihre Lieferservices zusammengetragen zu veröffentlichen.

Seit Einführung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben alle Restaurants und Hotels für ihre Gäste geschlossen. Lediglich die Zustellung bzw. die Abholung von im Voraus bestellten Speisen ist derzeit möglich.

Um auch nach der Corona-Krise in unserem Lieblingsrestaurants Ćevapčići, Burek und Co. essen zu können, brauchen die zahlreichen Balkanrestaurants hierzulande unsere Unterstützung. Und ganz ehrlich, was gibt es Schöneres als eine leckere Spezialität vom Balkan, um sich die Zeit des Social Distancings so gemütlich wie möglich zu gestalten.

Wichtig:

Insofern euer Lieblingsrestaurant in diesem Beitrag nicht zu finden ist, oder ihre vielleicht Inhaber eines Balkan-Restaurants seid und auch in die Liste aufgenommen werden wollt, so schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion@kosmo.at (Betreff: Balkan-Restaurants).

In diesem Sinne guten Hunger/Prijatno/Bujrum/Dobar tek!

Davidgasse 7, 1100 Wien

0681 10341347

www.balkan-express.at

Märzstraße 1, 1150 Wien

(01) 9823041

www.restaurant-galaxie.at

Pohlgasse 30, 1120 Wien

0664 9730566

www.restaurant-marengo.eu

Mariahilferstraße 139, 1150 Wien

0676 5726450

www.merak-traditional-barbecue.at

Stuwerstraße 22, 1020 Wien

(01) 2390091

www.mozaik-wien.com

Alaudagasse 2, 1100 Wien

(01) 6881229

www.hotelprimus.at

Mariahilfer Straße 147, 1150 Wien

(01) 9418190

www.pitawerk.at

Kaiser -Ebersdorfer Straße 82, 1110 Wien

(01) 7684363

Koppstraße 62 , 1160 Wien

0660 2626026

www.semendria.at

Wurlitzergasse 87, 1170, Vienna

(01) 480 89 96

www.restaurant-xxxl.at

Quellenplatz 9, 1100 Wien / Thaliastraße 30, 1160 Wien

(01) 92 05 874/ (01) 40 39 650

www.zeljo.at