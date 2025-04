Diese Balkan-Sänger haben ihren Glauben gewechselt

Manche taten es aus Liebe zu ihren Partnern, andere aus spirituellen Gründen. Fünf Promis, die ihrem Glauben den Rücken kehrten und zur anderen Religion konvertierten…

Eine Konversion, also ein Religions- bzw. Glaubenswechsel ist auch in Promi-Kreisen längst keine Seltenheit mehr. So bekennen sich immer mehr Stars zum Islam, Christentum und viele andere mehr. Während viele von ihnen ihr Bekenntnis bereits in den Neunzigern gewechselt haben, entdeckten andere ihre Religiosität erst durch ihre Lebenspartner.

Lepa Brena

Die jugoslawische Sängerin Lepa Brena heißt eigentlich Fahreta Jahić und wurde in Tuzla (heute Bosnien und Herzegowina) geboren und gehörte dem islamischen Glauben an. 1979 zog sie jedoch nach Belgrad, um dort Mathematik zu studieren. In den 80ern lernte die Pop-Ikone ihren jetzigen Ehemann kennen. Die Sängerin ist mittlerweile drei Jahrzehnte mit Slobodan Boba Živojinović verheiratet. Die Medien berichten, dass sie aus Liebe zu ihrem Mann den serbisch-orthodoxen Glauben angenommen hat. Außerdem soll sie den kirchlichen Namen „Jelena“ tragen. Die Sängerin spricht nicht über die genauen Umstände ihrer Konversion.

Nino



Einem Religionswechsel unterzog sich auch der Sänger Nino zu Lebzeiten. Amir Rešić, besser bekannt als Nino wollte in Belgrad Fuß setzen. Er beschloss dem Islam den Rücken zu kehren. Da sein Vater dem serbisch orthodoxen Glauben und seine Mutter den islamischen Glauben angehörten, entschied er sich in den 90ern für den Christentum. Da seine Eltern geschieden waren, erzog ihn seine Mutter mit dem islamischen Glauben auf. Als er seine erste Frau heiraten wollte, taufte er sich in Nikola um. Nach seinen zwei gescheiterten Ehen, beschloss er kurz vor seinem Tod zum Islam wieder zurückzukehren.

Dunja Ilić

Eine Geschichte aus dem serbischen Jet-Set, die trauriger und erschütternder nicht sein kann. In den vergangenen Jahren fiel die serbische Sängerin Dunja Ilić immer wieder mit Alkohol- und Drogenexzessen auf. Auch ihre Beziehung zu einem Bosnier, ist sie von Christentum zum Islam übergetreten. Ihr bosnischer Freund prügelte sie paar Monate später grün und blau. Die letzten Schlagzeilen machte die Sängerin mit einer Selbstmordankündigung auf Instagram. Die Sängerin wurde in eine medizinische Behandlung in Bologna eingeliefert.

Sinan Sakić

Der verstorbene und legendäre Sänger Sinan Sakić trat mit seiner Frau Sabina 1996 aus dem Islam aus. Als sein Sohn Alen schwere Brennverletzungen erlitten hat, fuhren sie nach Indien um ihn spirituell zu verarzten. Von da an gehörte Familie Sakić der buddhistischen Glaubensrichtung Sai Baba an. Durch seine Prädigen lernten sie, dass Ruhm und Reichtum nur flüchtige Dinge sind.

Bojan Tomović



Bojan Tomović, ein berühmter Sänger, brach 2005 mit den Liedern “Plava motorola”, “Jugić” und “Nisam te zaboravio” auf der heimischen Bühne durch. Er galt als einer der größten jungen Verführer am Balkan. Im Laufe der Jahre stieß er jedoch auf Probleme, die zu seiner körperlichen Transformation führten, genauer gesagt zu seiner Unkenntlichkeit.

Bojan sorgte für allgemeine Verwirrung, als er öffentlich erklärte, er habe seine Religion geändert. Der Sänger sei zum Islam konvertiert und heiße nun Ammar Moštrokol. “Ich habe im Islam Erlösung und Frieden gefunden. Den Namen Ammar habe ich gewählt, weil sie sagen, dass es auf Arabisch ‘Leben’ bedeutet. Somit habe ich trotz meiner Krankheit, die leider für meine große Anzahl von Selbstmorden bekannt ist, ein neues Leben gewählt.”, sagte Tomović.

Der Sänger behauptete dann jedoch, dass er nicht “gut genug sei, um ein Muslim zu sein”. Nach einer kurzen Zeit entschied er sich, ein Agnostiker zu sein. “Muslimische Brüder, vergibt mir, aber ich bin zu schmutzig um die reinste Religion zu beschmutzen. Ich bin es nicht wert ein guter Muslim zu sein und deshalb kehre ich in meinen kleinen Teufelskreis aus Dunkelheit und Depression zurück. Entschuldigung noch einmal … Agnostiker Bojan”, schrieb er auf sozialen Netzwerken.