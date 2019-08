Diese Balkan-Stadt hat offiziell das beste Nachtleben der Welt!

PARTYSTADT NO. 1

Teile diesen Beitrag:







Der australische Reiseführer „Lonely Planet“ hat das Nachtleben der Metropolen in der ganzen Welt unter die Lupe genommen. Dabei stießen sie auf eine Stadt in Serbien, in der sie das beste Nachtleben der Welt erlebten.



Serbiens Hauptstadt Belgrad hat laut dem Reiseführer ein „abwechslungsreiches und pulsierendes Nachtleben“: „In den Clubs, Cocktailbars und unterirdischen Tavernen der Stadt wird eine vielseitige Mischung aus Musik von Techno über Turbo-Folk und Jazz bis hin zu R’n’B geboten“.

Die Preise des Bieres und der Unterkünfte werden zudem als sehr günstig beschrieben. Ungefähr kostet ein halbes Liter Bier ca. 1,65 US-Dollar, eine Unterkunft 31 Dollar für zwei Nächte. Auch vor zehn Jahren wurde Belgrad zur ultimativen Partystadt der Welt erklärt.

Damals hat die britische „Slotsia“ 36 Städte in acht Kategorien analysiert, wie beispielsweise die Anzahl der Bars und Clubs, die Kriminalitätsrate und den Durchschnittspreis für ein Pint (0,5 Liter) Bier.

Unter den TOP 3 befinden sich auch die mexikanische Stadt Playa del Carmen sowie Singapur. Auch wenn die Preise in Singapur relativ hoch sind, haben sie sehr gute Ergebnisse bei ihren 155 Clubs und Bars erzielt. Playa del Carmen bietet dagegen preiswerte Unterkünfte und gute Pint-Preise.

Auf der nächsten Seite findest du die TOP 10 der Partystädte der Welt: