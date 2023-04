Diese berühmten Frauen rebellieren gegen Schönheitsdiktat

In der Welt der „Fakes“, in der alles künstlich und perfekt sein muss wie vom Fließband, in der Filter großzügig verwendet werden und das perfekte Körperideal imperativ ist, gibt es Frauen, die sich gegen diese Art des Schönheitsdiktats auflehnen.



Bots, ästhetische Korrekturen und andere Eingriffe dienen dazu, ewig jung zu bleiben und das Schönheitsideal zu erreichen. Besonders Frauen in der Entertainmentindustrie stehen unter besonderer Beobachtung, jede Falte, jede Dehnungsstreifen oder Unregelmäßigkeiten werden kritisch betrachtet.





Einige Frauen haben sich jedoch gegen den „Establishment“ aufgelehnt und rebellieren gegen diese Art des Denkens. Der häufigste Ausdruck des Widerstands sind Haare, sei es unter den Achseln, an den Beinen oder in der Bikinizone.





Während manche Frauen jeden Härchen auf ihrem Körper mit dem Rasierer zu Leibe rücken, zeigen andere den Kritikern figurativ den Stinkefinger und lassen ihre Haare wachsen. Manche nennen es Feminismus, andere verwenden schreckliche Beleidigungen, aber schließlich ist es eine Frage der freien Wahl, ob eine Frau Haare haben möchte oder nicht.