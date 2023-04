Kellnerin in Zagreb wegen Diebstahls angeklagt

In den letzten Tagen wurde eine 31-jährige Kellnerin wegen schweren Diebstahls angeklagt, weil sie im September letzten Jahres kurz nach Mitternacht in Zagreb einen Arzt (57) mit einem Schlafmittel im Bier betäubt und danach ausgeraubt hatte.



Die Staatsanwaltschaft fordert 10 Monate unbedingte Haft. Nach ihrem Aufenthalt im Cafe spazierten sie entlang der Save und um 15 Minuten nach Mitternacht gingen sie durch einen Feuerwehrdurchgang in der Nähe der Fakultät für Chemie und Technologie.



Danach stieß die Frau den Mann und riss ihm den Rucksack von der Schulter, in dem sich Geldbörse, Ausweis, Kreditkarten, Mobiltelefon, Wohnungsschlüssel und mehr befanden.



Die Frau verteidigte sich damit, dass sie es getan habe, weil der Arzt im Cafe unhöflich zu ihr war, sie beleidigt und belästigt hatte.

„Ich habe ihn nicht vergiftet…“

„Ja, wir haben Bier in dem Café getrunken, in dem ich gearbeitet habe. Ich habe ihm eine Pille in sein Bier getan, weil ich ihn betäuben wollte, und das alles nur, weil er mich beleidigt und belästigt hat. Ich habe ihn nicht vergiftet. Draußen stellte er seinen Rucksack ab und ging auf die Toilette, und ich nahm ihn und steckte ihn in meinen und ging in die Wohnung. Ich nahm die Brieftasche, das Geld und die Ray-Ban-Brille aus dem Rucksack. Danach warf ich die Brieftasche weg und nahm einige andere Dinge aus dem Rucksack. Den Rest habe ich in einen Park in der Nähe von Maksimir geworfen, ich kann mich nicht mehr an den genauen Ort erinnern“, sagte die Kellnerin den Ermittlungen.

Der Arzt sagte der Polizei, dass alles in einem Café auf dem Drazen-Petrovic-Platz passiert sei. Er saß in einem Café und trank Bier, und im Laufe der Zeit „machte er immer mehr die Kellnerin an“, die ihn, wie er sagt, zwang, noch ein Bier auf ihre Kosten zu trinken, was er vor Ende der Arbeitszeit tat.

In der Anklageschrift wurden Aufnahmen von Überwachungskameras als Beweismittel aufgenommen, aus denen hervorgeht, dass der Arzt und die Kellnerin in einem Café zusammen tranken und anschließend auf der Savska-Straße spazieren gingen.

Die Anklage ist nicht rechtskräftig und die Frau kann dagegen Berufung einlegen.