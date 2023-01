Gäste wollten nicht zahlen, Kellnerin griff zum Holzschläger

Die 34-jährige A.M, die im Café „Tekila“ in Cazin (Bosnien und Herzegowina) als Kellnerin arbeitet, hat gegen zwei Männer eine Anzeige wegen Drohung bei der Polizeidienststelle in Cazin erstattet.

Die beiden jungen Männer, die Alkohol konsumierten, brachen anschließend einen Streit mit der Kellnerin A.M. (34) wegen der Rechnung vom Zaun, sagte die Besitzerin des genannten Cafés Z.E. (46).

Die anfänglich verbale Auseinandersetzung eskalierte jedoch bald in eine körperliche Attacke gegen die Kellnerin A.M., die allerdings in diesem Moment einen Pfefferspray aus ihrer Tasche zog und gegen die Angreifer einsetzte. Sodann griff sie zu einem Holzschläger und schlug damit auf die beiden Männer ein.

Als kurze Zeit später eine Polizeistreife eintraf, waren die jungen Männer bereits in unbekannte Richtung geflüchtet, berichtet Kroativ.

Sie konnten jedoch bald aufgegriffen werden. Gegen die beiden Männer wurde Strafanzeige erstattet. Es wurde ihnen angeboten, die durch die Schläge mit dem Holzschläger erlittenen Verletzungen im Gesundheitszentrum Cazin behandeln zu lassen, was sie allerdings ablehnten.