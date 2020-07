Diese Corona-Lockerungen folgen ab 1. Juli

Obwohl die Zahlen der Neuinfektionen steigen, folgen ab heute neue Lockerungen bezüglich der Corona-Vorschriften.

In unseren Nachbarländern soll sich bereits langsam die zweite Virus-Welle anbahnen und auch in Österreich klettern die Infektionszahlen langsam wieder nach oben. Am gestrigen Dienstag wurden alleine in Wien 27 Neuerkrankungen bestätigt.

Als für die Allgemeinheit bedrohlich erachtet diese Gesundheitsminister Anschober noch nicht, kritisiert aber das Risikobewusstsein bei einem „Teil der Bevölkerung“, das abgenommen haben soll. Sein Appell lautet: Trotz Lockerungen sind Mindestabstand und Hygienebestimmungen einzuhalten und betont erneut: „Alle sehnen sich nach einem schönen Sommer – aber bitte mit Verantwortung“.

Ab dem 1. Juli gelten neue Lockerungen, die der Bevölkerungen mehr Freiheit schenken soll.

