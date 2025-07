Diese Hunde-Beach Bar in Kroatien serviert Vierbeinern Pizza & Bier!

Im kroatischen Crikvenica an der Adriaküste hat die erste Beach Bar für Hunde bereits vor fünf Jahren eröffnet.

An den meisten Stränden des Landes sind Hunde verboten, nicht so aber an diesem paradiesischen Ort…

Während an anderen Stränden Vierbeiner nicht willkommen sind, weil man Zwischenfälle und lautes Gebell vermutet, sind sie im Monty’s Dog Beach and Bar sogar explizit erwünscht.

Bei dieser Beach Bar handelt es sich um den perfekten Ort, um die Hunde-Seele baumeln zu lassen. An der Bar gibt es ein eigens für Hunde gebrautes Bier, das aus Hühnchen und Gemüse besteht, Hunde-Eiscreme und leckere Doggy-Pizza…Also alles, was das Hunde-Herz begehrt?

