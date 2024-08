Diese Kinder bekommen jetzt 116,10 Euro

Im August werden Familien in Österreich wieder das Schulstartgeld für ihre Kinder erhalten, das heuer mit 116,10 Euro bemessen ist. Dieses wird, wie auch schon im letzten Jahr, automatisch zusammen mit der Familienbeihilfe ausgezahlt, ohne dass dafür ein zusätzlicher Antrag gestellt werden muss.

Die Förderung richtet sich speziell an Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren, eine Maßnahme, die darauf abzielt, Familien beim Kauf schulischer Materialien zum neuen Schuljahr finanziell zu unterstützen, wie die Familienministerin Susanne Raab in einer Aussendung an die APA erklärte.

Schulstartgeld erleichtert den Schulstart

Zur Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten bei den finanziellen Herausforderungen, die der Schulbeginn mit sich bringt, wird das Schulstartgeld in Österreich an rund 900.000 Kinder ausbezahlt. „Zu Schulbeginn müssen zahlreiche Anschaffungen getätigt werden, die das Familienbudget belasten können. Mit dieser finanziellen Beihilfe möchten wir einen Beitrag leisten, diese Belastung zu mindern“, so Ministerin Raab. Sie betont, dass diese Unterstützung ohne bürokratischen Aufwand direkt an die Familien fließen wird.

Diese Initiative steht im Einklang mit der österreichischen Familienpolitik, die darauf abzielt, Familien insbesondere zu Beginn des Schuljahres zu unterstützen. Mit der automatischen Auszahlung des Schulstartgeldes wird eine unkomplizierte und zeitnahe Unterstützung gewährleistet, die vielen Familien in Österreich den Start ins neue Schuljahr erleichtern soll.