Diese Kult-Serie wird von Netflix gelöscht!

Der „Friends“-Kult ist seit Jahren nicht zu bremse, doch nun cancelt Netflix die Ausstrahlung der Serie.

Die Sitcom zählt nach 15 Jahren noch immer zu den beliebtesten weltweit. 236 Folgen rund um eine Freundesgruppe aus New York und deren Leben sorgen auch heute noch für hohe Einschaltquellen – auch auf Netflix. Doch nun wird die Show aus dem Streaming-Programm gestrichen.

Zuvor zahlte das Portal noch 100 Millionen Euro, damit sie die Serie ausstrahlen dürfen, doch jetzt endet das. Auf Twitter kündigt Netflix an, dass „Friends“ nur noch bis Anfang 2020 bei ihnen gesehen werden kann und danach auf dem eigenen Warner Streaming-Dienst verfügbar ist.

The One Where We Have To Say Goodbye.

We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕

— Netflix US (@netflix) 9. Juli 2019