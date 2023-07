Diese Lebensmittel stören deinen Schlaf!

Probleme beim Einschlafen und unruhiger Schlaf können nicht nur durch zu spätes Essen in größeren Mengen hervorgerufen werden. Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass auch ganz bestimmte Nahrungsmittel die nächtliche Ruhe stören können. „Der Verzehr von Zucker, verarbeiteten Kohlenhydraten und gesättigten Fettsäuren vor dem Schlafengehen hat negative Auswirkungen auf die Schlafqualität“, so Forscher. Diese Lebensmittel können den Körper überreizen, den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen und die für den Schlaf erforderliche natürliche Temperatursenkung behindern.

„Größere Mengen an Zucker beziehungsweise Kohlenhydraten können nicht nur hinderlich beim Abnehmen sein, sondern als Abendmahlzeit verspeist auch zu Einschlafstörungen und einer schlaflosen Nacht führen“, erklären Forscher. Insbesondere Einfachzucker, wie in Süßigkeiten enthalten, gelten als problematisch. Sie „können den Blutzucker extrem ins Schwanken bringen und somit aufputschend wirken“, so die Experten.

Erstaunlicherweise ist auch ein Salat als Abendessen nicht unbedingt eine optimale Option. Rohkost verdaut der menschliche Körper nur sehr langsam. Bei Verzehr kurz vor dem Schlafengehen kann sie im Magen beziehungsweise im Darm liegen bleiben. Natürlich sollte ein gewisser Anteil an Rohkost pro Tag für eine gesunde Ernährung nicht fehlen, am Abend empfehlen Ernährungswissenschaftler jedoch gedünstetes, gekochtes oder gebratenes Gemüse“, raten Ernährungsexperten.

Eine ähnliche Warnung gilt für Obst, das zu später Stunde gegessen wird. „Es kann nicht nur im Magen liegen bleiben und zu gären beginnen, sondern auch durch den enthaltenen Fruchtzucker anregend wirken und dadurch zu Einschlafproblemen führen“, so Ernährungswissenschaftler. Daher sollte man generell nach 15 Uhr auf rohes Obst verzichten.

Eine gute Alternative für ein gesundes Abendessen ohne Schlafstörungen stellen eiweißreiche Speisen dar. Beispielsweise können gekochte Eier oder eiweißhaltige Currys mit Gemüse dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und die Schlafqualität verbessern“, empfehlen Ernährungswissenschaftler. Auch ein Glas warme Milch, insbesondere Mandelmilch, „empfiehlt sich aufgrund von schlaffördernden Eigenschaften“, so die Experten.