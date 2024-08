Diese Mitarbeiter erhalten jetzt 165 Euro mehr Gehalt im Monat

Die jüngsten Lohnverhandlungen im Bereich Spedition und Lagerhaltung haben für die über 9.000 Beschäftigten eine positive Wendung genommen. Nach intensiven Diskussionen und sogar Arbeitsniederlegungen im Juni haben sich die Vertreter der Arbeitnehmerschaft und der Arbeitgeberseite auf einen bedeutenden Kompromiss geeinigt.

Die Gewerkschaft vida und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Sozialpartner der Branche, konnten sich auf einen Zweijahresabschluss einigen, der ab 2024 spürbare Verbesserungen für die Arbeiter mit sich bringt. Ein Fixbetrag von 165 Euro wird die Einkommen der Beschäftigten im nächsten Jahr erhöhen, während die Löhne 2025 eine Anpassung an die durchschnittliche Jahresinflation plus einen zusätzlichen Aufschlag von 0,6 Prozent erfahren werden – und das drei Monate früher als üblich.

Leistungen gestärkt

Neben der Basisvergütung werden auch die Zulagen im Jahr 2024 um 7,8 Prozent angehoben. Im August desselben Jahres ist zudem eine steuerfreie Prämie geplant, die den Arbeitnehmern zusätzlichen finanziellen Spielraum bieten soll. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt den Lehrlingen in der Branche: Ihre Einkommen werden durchschnittlich um stattliche 15,2 Prozent angehoben, was die Ausbildung in diesem Sektor noch attraktiver macht.

Erkämpfte Fortschritte

Die Entschlossenheit und Solidarität der Mitarbeiter haben maßgeblich zu diesem Verhandlungserfolg beigetragen. Nachdem die anfänglichen Angebote der Arbeitgeber als unzureichend empfunden wurden, reagierten die Beschäftigten mit punktuellen Warnstreiks und Betriebsversammlungen. Diese Aktionen führten letztlich zu einem verbesserten Angebot, das in einer Abstimmung unter den Gewerkschaftsmitgliedern eine überwältigende Zustimmung von 90 Prozent fand.

Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida, und Martin Mödl, Leiter des vida-KV-Verhandlungsteams, lobten die Beschäftigten für ihren Einsatz. „Dank der großen Solidarität unserer Mitglieder konnte ein wesentliches Ergebnis erzielt werden, das den Respekt und die Anerkennung für die harte Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen in der Speditions- und Lagerbranche widerspiegelt“, so die Verantwortlichen.