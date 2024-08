Schwere Verletzungen: Grabkerze explodiert in Hand von 70-Jähriger

Im beschaulichen Bezirk Völkermarkt (Kärnten) ereignete sich am Sonntag ein erschütterndes Unglück, das eine 70-jährige Friedhofsbesucherin ins Krankenhaus brachte. Während sie eine Grabkerze in ihren Händen hielt, kam es zu einer unerwarteten und gewaltsamen Explosion.

Unerklärlicher Vorfall

Die 70-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt befand sich am Sonntag auf einem Friedhof in Bleiburg. Sie zündete eine Ölgrabkerze an. Unvermittelt ereignete sich eine Explosion, bei der die Kerze in unzählige Splitter zersprang und das brennende Öl sich auf die Frau ergoss. Die Polizei hat bisher keine Erklärung für das plötzliche Geschehen.

Schnelle Hilfe und Straßensperrung

Ein Rettungshubschrauber wurde umgehend zur Unfallstelle entsandt, um die schwer verletzte Frau ins LKH Graz zu transportieren. Damit die notwendige medizinische Versorgung so schnell wie möglich erfolgen konnte, musste die Bleiburger Straße für die Landung des Hubschraubers vorübergehend gesperrt werden. Diese Maßnahme sorgte für einen reibungslosen Ablauf der Rettungsaktion.

Die genauen Ursachen der Explosion sind noch unklar und Gegenstand laufender Untersuchungen.

Quelle: LPD Kärnten