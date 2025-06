Diese Personen sollen sich bis Herbst beim AMS melden!

Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Mai 2025 im Jahresvergleich um 6,1 Prozent auf 119.136 angestiegen, die der AMS-Kunden in Schulung um 0,8 Prozent auf 37.635. Die Summe beider Gruppen ist um 4,8 Prozent größer geworden.

„Wir sehen in Wien bereits eine deutliche Verlangsamung beim Zuwachs der Arbeitslosigkeit“, sagt AMS-Wien-Chef Winfried Göschl. „Der Anstieg im Mai ist der geringste seit fast zwei Jahren.“ Mit einer Tendenzwende – also sinkender Arbeitslosigkeit – rechnet Göschl heuer nicht, wohl aber mit einer weiteren Abflachung.

Die Zahl der über 50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 5,4 Prozent gestiegen, die Zahl der unter 25-Jährigen um 6,3 Prozent.

„Unser Appell an alle, die planen, im Herbst mit einer Lehrausbildung zu beginnen: Bitte kommt jetzt zum AMS! Jede Woche, die weiter zugewartet wird, verschlechtert die Chance auf eine gute Lehrstelle.“

Richtiger Lehrbetrieb

Das AMS Wien hilft, den richtigen Lehrbetrieb zu finden – oder, falls das nicht gleich klappt, erst mal mit einer überbetrieblichen Lehrausbildung zu beginnen. Ein Termin im U25, der gemeinsamen Anlaufstelle von AMS Wien und Stadt Wien für alle unter 25, kann unter 050 904 940 gebucht werden.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in Wien im Mai im Bau um 2,4 Prozent gesunken. In der Warenproduktion und im Einzelhandel ist sie um 8,2 Prozent angestiegen, in Hotellerie und Gastronomie um 6,6 Prozent.