Diese Streaming-App erhöht seine Abo-Preise!

Streaming wird teurer: Disney+ bereitet offenbar die nächste Preiserhöhung vor. Nach den USA müssen sich nun auch deutsche Abonnenten auf höhere Kosten einstellen.

Der Streaming-Dienst Disney+ steht als einer der Hauptkonkurrenten zu Netflix im Markt. Seine Stärke liegt besonders in der Bündelung bekannter Marken wie Disney, Marvel und Star Wars. Dennoch erwirtschaftet das Streaming-Segment für den Konzern nicht die gewünschten Erträge, was in den vergangenen Jahren bereits zu mehrfachen Preisanpassungen führte. Ähnlich wie der Marktführer Netflix bietet auch Disney+ mittlerweile ein kostengünstigeres Abonnement mit Werbeeinblendungen sowie zwei werbefreie Varianten an.

In den USA werden die beiden dort verfügbaren Abo-Modelle ab Oktober 2025 deutlich teurer. Das Werbe-Abonnement steigt von 9,99 auf 11,99 US-Dollar, während die Premium-Variante künftig 18,99 statt 15,99 US-Dollar kosten wird. Auch der Jahrestarif verzeichnet eine erhebliche Preissteigerung von 159,99 auf 189,99 US-Dollar, was einem Aufschlag von nahezu 19 Prozent entspricht.

Deutsche Preiserhöhung ab 27. September

Wie jetzt bekannt wurde, plant der Streaming-Anbieter auch in diesem Jahr eine Preiserhöhung, die zunächst nur für den amerikanischen Markt kommuniziert wurde. Mittlerweile verdichten sich jedoch die Hinweise, dass auch deutsche Abonnenten mit höheren Kosten rechnen müssen. Nach Informationen, die unter anderem von „Caschys Blog“ aufgegriffen wurden, ist Deutschland ebenfalls von der Preisanpassung betroffen. Diese Angaben basieren auf Daten von der Webseite des Streaming-Dienstes selbst.

Die Preiserhöhung tritt in Deutschland bereits am 27. September 2025 in Kraft, wie aus dem Kleingedruckten der aktuellen Rabattaktion auf der Disney+-Webseite hervorgeht. Eine offizielle, gesonderte Ankündigung durch Disney Deutschland liegt bislang nicht vor – das Unternehmen versteckt die Information hinter den Rabattaktionen für Neukunden.

Derzeit bewirbt Disney+ eine Sonderaktion, bei der Neukunden das Werbe-Abo für drei Monate zum halben Preis erhalten können. Nach diesem Zeitraum würde der reguläre Preis von 5,99 Euro monatlich gelten – sofern keine Preisänderung erfolgt. Laut der Vorschau auf der Webseite steigt dieser Tarif jedoch auf 6,99 Euro. Offenbar werden auch die werbefreien Abonnements teurer.

Neue Preisstruktur bestätigt

Die neuen Preisstrukturen sind mittlerweile bestätigt und gelten für alle drei Abo-Modelle:

Standard mit Werbung: 6,99 Euro monatlich (bisher 5,99 Euro)

Standard: 10,99 Euro monatlich (bisher 9,99 Euro)

Premium: 15,99 Euro monatlich (bisher 13,99 Euro)

Ausgehend von diesen Informationen lässt sich vermuten, dass auch die Jahresabonnements entsprechend angepasst werden. Das Standard-Jahresabo könnte von derzeit 99,90 Euro auf 109,90 Euro steigen, während die Premium-Variante voraussichtlich von 139,90 Euro auf 159,90 Euro angehoben wird.

Konkurrenzvergleich

Trotz der Preiserhöhungen bleibt Disney+ im Werbung-Segment günstiger als die Konkurrenz. Netflix verlangt für das Standard-Abo mit Werbung bereits 7,99 Euro monatlich, Amazon Prime Video kostet im Einzelabo 8,99 Euro pro Monat. Bei Amazon wird ab 2025 für werbefreies Streaming zusätzlich ein Aufpreis von 2,99 Euro monatlich fällig, wodurch sich die Kosten auf 11,98 Euro pro Monat erhöhen würden.