Herausfordernde Zeiten“: Beliebtes Restaurant sperrt zu

Nach fünf erfolgreichen Jahren ziehen die Betreiber des „Restaurant Wassertor“ einen Schlussstrich. Die Suche nach Nachfolgern für das beliebte Lokal am Inn läuft bereits.

Nach knapp fünf Jahren müssen sich die Gäste des „Restaurant Wassertor“ auf eine Veränderung einstellen: Die Betreiber haben auf ihrer Website angekündigt, den Betrieb mit Jahresende einzustellen. „Es sind für uns alle herausfordernde Zeiten“, wenden sie sich direkt an ihre Besucher. Nach mehr als drei Jahrzehnten in der Gastronomie, davon 13 Jahre als Selbständige, sei nun der Zeitpunkt gekommen, beruflich neue Wege einzuschlagen. Auf Nachfrage der OÖN erläuterten die Gastronomen, dass vorwiegend private Gründe zu dieser Entscheidung geführt hätten.

Suche nach Nachfolgern

Die beiden Unternehmer führen das Wassertor seit 2020 gemeinsam und können auf Erfahrung aus ihrer vorherigen Tätigkeit in der Orangerie in Schärding zurückblicken. Das am Burggraben 2 in Schärding direkt am Inn gelegene Restaurant zählt zu den geschätzten Gastronomiebetrieben der Stadt.

Mit ihrer beruflichen Neuorientierung suchen sie gleichzeitig nach Nachfolgern für das beliebte Lokal. Interessenten können sich telefonisch unter 07712 40619 oder per E-Mail an restaurant@wassertor.at melden, während parallel bereits Gespräche mit potenziellen Übernehmern stattfinden.

In ihrer Mitteilung sprechen die scheidenden Gastronomen ihren Dank aus: „Wir danken all unseren wunderbaren Mitarbeitern, unseren Familien und all unseren langjährigen Gästen, Stammgästen, Freunden.“

Sie äußern zudem die Hoffnung, in den verbleibenden Wochen noch zahlreiche bekannte Gesichter im Restaurant begrüßen zu können.