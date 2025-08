Diese Urlaubsländer verbieten Klopapier in der Toilette

Was in Österreich selbstverständlich ist, kann anderswo teure Folgen haben: Die Entsorgung von Toilettenpapier folgt weltweit unterschiedlichen Regeln.

In Österreich ist es selbstverständlich, Toilettenpapier einfach in die Toilette zu werfen. Doch diese Gewohnheit kann in anderen Ländern zu kostspieligen Problemen führen. Der Grund liegt in der unterschiedlichen Infrastruktur: Nicht alle Regionen verfügen über ein so modernes Abwassersystem wie Österreich. Veraltete und zu enge Abwasserrohre sowie Wasserknappheit erschweren vielerorts die Entsorgung von Toilettenpapier erheblich. Die Konsequenzen reichen von verstopften Leitungen über blockierte Kläranlagen bis hin zu teuren Reparaturarbeiten.

Mediterrane Lösungen

Besonders im Mittelmeerraum ist dieses Problem verbreitet. In Griechenland beispielsweise gehört die alternative Entsorgung zum Alltag – nicht nur auf den Inseln, sondern auch auf dem Festland. Dort erfüllen die Abfalleimer neben den Toiletten in Restaurants, Ferienwohnungen und Hotels einen speziellen Zweck: Sie dienen als Sammelbehälter für gebrauchtes Toilettenpapier. Touristen werden durch deutliche Hinweisschilder in zahlreichen Unterkünften explizit auf diese Regel hingewiesen. Für viele, die mit dieser Praxis nicht vertraut sind, stellt dies zunächst eine unangenehme Situation dar – vor allem wegen der Geruchsbelästigung. Doch auch hierfür gibt es praktische Lösungen: Abfalleimer mit Deckeln und regelmäßige, mehrmals tägliche Leerungen minimieren in der Regel die Geruchsentwicklung.

Auch Spanien folgt diesem Muster: Besonders in ländlichen Gebieten und auf den beliebten Tourismusinseln sind die Kanalisationssysteme oft nicht für die Verarbeitung von Toilettenpapier ausgelegt. Hotels und Ferienwohnungen weisen ihre Gäste daher ausdrücklich darauf hin, Papier ausschließlich in den bereitgestellten Mülleimern zu entsorgen, um kostspielige Verstopfungen zu vermeiden.

Asiatische Alternativen

In zahlreichen asiatischen Ländern wie Thailand, Vietnam, Kambodscha und China kommen häufig Bidetduschen oder sogenannte „Bum Guns“ (Handbrausen zur Intimreinigung) zum Einsatz. Diese kleinen Duschköpfe dienen der Reinigung nach dem Toilettengang. Toilettenpapier wird dort, wenn überhaupt, lediglich zum Abtrocknen verwendet. In öffentlichen Toiletten in Thailand und China finden sich deshalb oft entsprechende Hinweise, die das Spülen von Toilettenpapier untersagen, da die Abwasserleitungen dafür nicht konzipiert sind.

Diese verschiedenen Praktiken zeigen, wie wichtig es für Reisende ist, sich vorab über lokale Gepflogenheiten zu informieren, um Missverständnisse und unangenehme Überraschungen während des Urlaubs zu vermeiden.