Diese Urlaubsziele sind 2025 bis zu 38% billiger!

Strandurlaub 2025 muss nicht teuer sein – abseits der Touristenmassen locken versteckte Perlen mit Preisvorteilen von bis zu 38 Prozent gegenüber klassischen Hotspots.

Auf der Suche nach einem preiswerten Strandurlaub lohnt sich 2025 ein Blick über den Tellerrand. Das Reiseportal HolidayHeroes hat in einer aktuellen Analyse ermittelt, welche Destinationen im kommenden Jahr deutlich günstiger zu haben sind als noch 2024. Die Datenauswertung zeigt: Wer abseits der üblichen Hotspots bucht, kann bis zu einem Viertel der Urlaubskosten einsparen.

Für den Preisvergleich wurden Pauschalreisen mit fünf bis sieben Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Flug und Hotelunterkunft herangezogen. Die Analyse bezieht sich auf Abflüge im August 2025 und stellt diese den Vorjahrespreisen gegenüber. Je nach Abflughafen können die Preise variieren. Zu beachten ist auch, dass Reiseanbieter ihre unverbindlichen Preisempfehlungen mitunter anpassen, was zu Abweichungen führen kann.

Besonders interessant: Die Aufpreise für All-Inclusive-Angebote sind in beliebten Urlaubsländern wie Griechenland, Zypern und Ägypten im Vergleich zu 2024 deutlich gesunken, was die Gesamtersparnis für Frühbucher noch attraktiver macht. In Spanien zeigt sich hingegen ein gegenläufiger Trend – hier sind die Zuschläge für All-Inclusive gestiegen, was wiederum die preisliche Attraktivität alternativer Destinationen wie der Costa Blanca zusätzlich verstärkt.

Europäische Alternativen

Die georgische Schwarzmeerstadt Batumi präsentiert sich als attraktive Alternative mit einem Preisvorteil von bis zu 22 Prozent. Die Hafenstadt vereint eine beeindruckende moderne Skyline mit historischen Vierteln und subtropischem Klima. Besonders die weitläufige Boulevard-Promenade, die botanischen Gärten und das pulsierende Kulturleben machen Batumi reizvoll. Im direkten Vergleich mit dem türkischen Antalya liegt die Ersparnis bei 18 Prozent.

Spaniens Valencia überzeugt nicht nur mit mediterranem Flair, sondern auch mit einem Preisvorteil von bis zu 25 Prozent. Die Stadt bietet eine gelungene Kombination aus Stadtabenteuer und Strandvergnügen. Besonders beeindruckend: die futuristische Ciudad de las Artes y las Ciencias (Stadt der Künste und Wissenschaften), die im ehemaligen Flussbett des Turia errichtet wurde. Mit ihrer historischen Altstadt, dem berühmten Zentralmarkt und weitläufigen Sandstränden ist Valencia eine echte Alternative zum ägyptischen Hurghada – mit einer Ersparnis von 35 Prozent.

Die portugiesische Atlantikinsel Madeira lockt mit einem Preisnachlass von bis zu 13 Prozent. Nicht umsonst trägt sie den Beinamen „Blumeninsel“. Besucher erwarten spektakuläre Landschaften mit steilen Küsten, Lorbeerwäldern und eindrucksvollen Wanderwegen entlang der traditionellen Bewässerungskanäle, der Levadas (historisches Bewässerungssystem Madeiras). Das angenehme Klima, vielfältige Outdoor-Aktivitäten, der Charme der Hauptstadt Funchal und das türkisfarbene Meer machen Madeira zum Naturparadies.

Versteckte Perlen

An der bulgarischen Schwarzmeerküste punktet Varna mit einer Preisersparnis von bis zu elf Prozent. Die Stadt vereint endlose Sandstrände mit dem weitläufigen Sea Garden-Park und bietet eine spannende Mischung aus antiken Sehenswürdigkeiten wie römischen Thermen und modernem Stadtleben. Als kulturelles Zentrum begeistert Varna mit Museen, lebhaften Märkten und entspannter maritimer Atmosphäre.

Die spanische Costa Blanca erweist sich mit einer Ersparnis von bis zu 17 Prozent als Geheimtipp. Die Region erstreckt sich über 200 Kilometer Küste mit feinsandigen Stränden und verwöhnt Besucher mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr. Neben Badevergnügen bieten malerische Altstädte wie Altea, imposante Felsformationen wie der Penyal d’Ifac (308 Meter hoher Kalksteinfelsen) und ein vielseitiges Freizeit- und Kulturangebot Abwechslung. Besonders bemerkenswert: Im Vergleich zum Partymekka Ibiza lassen sich sogar 38 Prozent sparen.

Faro, die Hauptstadt der portugiesischen Algarve, ist mit bis zu 13 Prozent Preisersparnis ebenfalls eine Überlegung wert. Die Stadt besticht durch ihre verwinkelten Kopfsteinpflastergassen, historische Kirchen und entspannte Atmosphäre. Die nahegelegenen weitläufigen Strände, die einzigartige Lagunenlandschaft des Naturparks Ria Formosa sowie eine lebendige Gastronomie- und Barszene machen Faro zu einem vielseitigen Urlaubsziel.

Preisstabilität und Buchungstipps

Die Datenerhebungen von HolidayHeroes deuten auf eine erhöhte Preisstabilität für die Sommerreisesaison 2025 hin. Die Preisvorteile lassen sich vor allem bei frühzeitiger Buchung realisieren, wie aktuelle Auswertungen von Pauschalangeboten für zwei Erwachsene zeigen. Dabei spielen neben dem Zielort auch Faktoren wie Verpflegungsart und Buchungszeitpunkt eine entscheidende Rolle.

Unabhängig von der Destination bleibt eine Erkenntnis: Last-Minute-Angebote bergen auch in der kommenden Sommersaison erhebliches Sparpotenzial.

Wer strategisch bucht, hat mehr Budget für Erlebnisse vor Ort.