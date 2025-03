Dieser Bonus bringt jedem Kind 150 Euro extra

Österreichische Familien erhalten 2025 erstmals eine Bezahlkarte per App für den Schulstartbonus. 150 Euro pro Kind sollen den Schulbeginn erleichtern.

In Österreich erhalten zahlreiche Familien zwischen März und April 2025 Post vom Sozialministerium mit der Aufforderung, eine neue Bezahlkarte zu aktivieren und einen Bonus von 150 Euro pro Schulkind in Anspruch zu nehmen. Diese Maßnahme, „Schulstartplus!“, bietet Familien mit schulpflichtigen Kindern einen finanziellen Zuschuss. Erstmals wird dieser Betrag über eine Smartphone-App als Bezahlkarte bereitgestellt. Familien, die im Dezember 2024 Mindestsicherung oder Sozialhilfe erhielten und Kinder bis 24 Jahre haben, werden über die Aktion informiert.

Der Bonus richtet sich an Familien, deren Kinder bis 24 Jahre eine Vorschule, Volksschule, AHS, BHS, eine mittlere Schule, eine polytechnische Schule oder eine Berufsschule besuchen. Der Brief des Ministeriums dient dazu, die Bezahlkarte auf dem Handy zu aktivieren, die ein Guthaben von 150 Euro pro Kind enthält. Eine Familie mit zwei Schulkindern erhält demnach 300 Euro. Früher wurde der Betrag in Form von Gutscheinen ausgegeben, die an bestimmten Stellen abgeholt werden mussten. Die letzte Aktion, „Schulstartklar!“, fand bereits im Herbst statt. Diese Maßnahmen sollen rund 27.000 Familien und 50.000 Kindern in Österreich finanziell helfen.

AK-Klassenfahrtsbonus

Zusätzlich können Eltern seit dem 9. September einen weiteren Zuschuss von der AK Oberösterreich beantragen. Der „AK-Klassenfahrtsbonus“ bietet einmalige Unterstützung für eintägige Klassenfahrten mit 75 Euro und für mehrtägige Fahrten mit 150 Euro pro Kind im Schuljahr 2024/25, sofern die Fahrten kostenpflichtig sind. Anspruchsberechtigt sind alle Kinder in der 5. bis 9. Schulstufe, wenn mindestens ein Elternteil Mitglied der AK OÖ ist. Der Antrag kann bis zum 6. Juli 2025 gestellt werden.

Erhöhtes Schulstartgeld

Das jährliche Schulstartgeld für Kinder zwischen sechs und 15 Jahren wurde aufgrund einer Valorisierung um 4,6 Prozent erhöht und beträgt nun 121,40 Euro pro Kind. Es wird gemeinsam mit der Familienbeihilfe im August ausgezahlt.