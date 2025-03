Telefonat der Giganten: Trump und Putin entscheiden heute über Kriegsende

Ein brisantes Telefonat zwischen Trump und Putin soll Wege zur Beendigung des Ukraine-Krieges sondieren. Doch der Plan könnte geopolitisch zündeln.

In einem bevorstehenden Telefonat zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin soll über Möglichkeiten zur Beendigung des Ukraine-Krieges beraten werden. Der Kreml hat die Vorbereitungen für dieses Gespräch bestätigt, das von Trump angekündigt wurde. Trump betonte auf Truth Social, dass bereits viele Aspekte eines möglichen Abkommens festgelegt wurden, jedoch noch Arbeit zu leisten sei. Die Themen des Gesprächs umfassen Gebietsansprüche, Kraftwerke und die Verteilung bestimmter Güter.

⇢ Trump will am Dienstag mit Putin über Kriegsende sprechen



Das Telefonat ist für Dienstagmorgen in Washington angesetzt, was dem Nachmittag oder Abend in Mitteleuropa entspricht. Trump äußerte den Wunsch, den Krieg schnellstmöglich zu beenden.

Haltung der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte, Putin unter Druck zu setzen, da dieser den seit über drei Jahren andauernden Krieg absichtlich in die Länge ziehe. Nach einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erklärte Selenskyj seine Bereitschaft zu einer Waffenruhe, unterstrich jedoch, dass Russland aufhören müsse, Bedingungen zu diktieren. Er kündigte Treffen mit europäischen Partnern an, die bereit sind, Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden. Diese Treffen sollen Details zur zukünftigen Sicherheitsarchitektur Europas und zu den Partnerkontingenten festlegen, die bereit sind, dem Frieden in der Ukraine zu helfen. Die ukrainische Regierung und ihre europäischen Verbündeten befürchten, dass Trump eine Friedensregelung anstreben könnte, die Russland als Sieger dastehen lässt.

Trumps Friedenspläne

Während Trump auf eine Waffenruhe drängt, bleibt unklar, welche konkreten Zugeständnisse er von Russland erwartet. Er erwähnte Themen wie Gebietsansprüche und Kraftwerke und sprach vage von einer „Aufteilung bestimmter Güter“. Trump äußerte, dass es eine „sehr gute Chance“ gebe, den Krieg zu beenden, jedoch auch das Risiko eines Scheiterns. US-Medien spekulieren, dass Trump die Krim als russisches Territorium anerkennen könnte, nachdem diese 2014 von Moskau annektiert wurde – ein Schritt, der international stark verurteilt wurde. Ein Bericht von Semafor deutet an, dass die Trump-Regierung die UNO drängen könnte, die Annexion der Krim offiziell anzuerkennen. Es wird auch vermutet, dass die USA die Ukraine auffordern könnten, auf die von Russland besetzten Gebiete in den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja zu verzichten.

Ein Kompromiss könnte darin bestehen, dass Putin von der Forderung abrückt, dass die Ukraine diese Gebiete vollständig aufgibt.