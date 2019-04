Dieser Feschak aus Serbien spielt bei Game of Thrones mit (FOTOS)

Teile diesen Beitrag:







Nach 595 Tage Warten konnten die GoT-Fans endlich die erste Episode der letzten Staffel sehen. Gleichzeitig postete der Schauspieler aus Prijepolja (Serbien) Fotos von den Dreharbeiten.

Ammar Mešić ist derzeit in der bekannten Serie „Pogrešan čovek“ auf dem Sender „Prva“ zu sehen. Sein Engagement bei HBO bekam er 2014 und wurde, so wie viele Zuseher weltweit, zu einem richtigen Game of Thrones-Freak. Statisten und kleine Nebenrollen werden bei Game of Thrones mit einigen hundert Euro entschädigt, während Hardcore-Fans sogar unentgeltlich mitspielten.

Lesen Sie auch: Serbische Kampfkünstlerin verdreht allen den Kopf! (FOTO & VIDEO) Die serbische Taekwondo-Meisterin vereint Schönheit mit Schlagkraft und bricht Stereotypen.

„Es war für mich eine ganz besondere Erfahrung zumindest für kurze Zeit teil der Serie zu sein. Ich war beim Casting, zu welchem ich über den Schauspielagentin Anila Gajović kam, die ich in Sarajevo kennengelernt habe. Drei Tage lang drehten wir Szenen in Dubrovnik, in welchen die Königen Cersei Lennister durch die Stadt spazierte. Sie ist sehr positiv und ziemlich verrückt. Ich habe mich gut mit ihr verstanden“, so Ammar gegenüber „Kurir.rs“.

Vom Sport zur Schauspielerei

Ammar Mešić machte seine ersten Schritte als Schauspieler im Amateurtheater seiner Heimatstadt. Er selbst stammt aus eine Sportlerfamilie, weshalb seine Berufswahl anfangs auf etwas Widerstand vonseiten seiner Familie stieß.

„Volleyball wird dank meines Großvaters, Onkels und meiner Mutter immer ein großer Teil meines Lebens bleiben. Meine Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckte ich vor rund 13 Jahren und habe mich vom Sport getrennt und einen anderen Weg eingeschlagen“, erzählte der junge Schauspieler weiter.

Nach dem Abschluss des Prijepoljer Gymnasiums schloss er die Kunstakademie in Niš ab und ist seither auf zahlreichen Bühnen in Serbien und TV-Serien zu sehen. Seine Rolle in GoT gehört zu seinen Meilensteinen seiner jungen Karriere:

„Ich bin total von der Serie begeistert und kann die neue Staffel kaum erwarten. Für mich ist Game of Thrones die beste Serie, sowohl was die Schauspielerei, aber auch die technische Umsetzung betrifft“, zeigt sich Mešić stolz über seine Rolle.

Fotos von Ammar findet ihr auf den nächsten Seiten!