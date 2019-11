Dieser Serbe hat ein Fußballstadion nach seinem alten Trainer Mourinho benannt!

In seiner Heimat Ub errichtet Manchester United-Profi Nemanja Matić ein Stadion und benennt es nach seinem Ex-Trainer.

Für seinen Jugendverein ließ der 31-Jährige eine Sportanlage mit 500 Sitzplätzen bauen und widmete diese seinem ehemaligen Coach José Mourinho, so laut einem Bericht von „Telefgraf“.

Der Mittelfeldspieler von Manchester United soll ihn persönlich gefragt haben, ob das Stadion seinen Namen tragen dürfte. Der neue Trainier von Tottenham Hotspur zeigte sich gerührt und hat aus „großen Respekt gegenüber Serbien“ zugestimmt.

Nemanja Matic has built a new football ground in his hometown within Serbia…

He’s named it after Jose Mourinho. pic.twitter.com/DnkeebfF2S

— BlueGem (@Prince_Saremu) 16. November 2019