Dieses Gericht hat Pizza als Lieblingsessen der Österreicher abgelöst

Vom Pizza-Thron gestoßen: Burger erobern die österreichischen Lieferdienste im Sturm. Die Bestellzahlen haben sich verdreifacht – mit Wien als Hochburg der XXL-Orders.

Die Österreicher haben einen neuen Liebling auf dem Lieferteller: Burger haben Pizza als meistbestelltes Gericht bei Wolt verdrängt. Die aktuellen Zahlen des Lieferdienstes belegen einen bemerkenswerten Wandel im Bestellverhalten. Während im vergangenen Jahr Pizzen noch unangefochten an der Spitze standen, hat sich die Anzahl der Burger-Bestellungen mittlerweile mehr als verdreifacht. Der klassische Cheeseburger bleibt dabei der Renner, doch auch Variationen von traditionell-österreichischen Interpretationen bis hin zu asiatisch inspirierten Kreationen erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Ein wesentlicher Faktor für diesen Boom ist die Aufnahme von Burger King ins Wolt-Sortiment, was die Bestellzahlen in die Höhe schnellen ließ. Die umfangreichsten Einzelbestellungen des Sommers wurden allesamt in Wien aufgegeben – jede davon umfasste 20 Cheeseburger und stammte aus Wiener Burger King-Filialen, wie die aktuellen Unternehmensdaten bestätigen.

Dieser Trend spiegelt einen größeren Wandel im österreichischen Liefermarkt wider. Wolt verzeichnet parallel zum Burger-Boom auch eine starke Zunahme bei Online-Bestellungen von Lebensmitteln insgesamt. Die Plattform, die mittlerweile in allen größeren österreichischen Städten aktiv ist, profitiert von der wachsenden Akzeptanz von Lieferdiensten für alle Alltagsprodukte.

Vielfältiges Lieferangebot

Das Angebot von Wolt beschränkt sich längst nicht mehr auf Fertiggerichte. Der Lieferdienst transportiert auch Lebensmittel, Getränke und Alltagsprodukte zu den Kunden. Besonders häufig landeten Bier, Mineralwasser und Schokolade in den virtuellen Einkaufskörben.

Auffällig ist dabei, wie selbstverständlich der Online-Einkauf mittlerweile in den Alltag integriert wird: An Tagen mit hohen Temperaturen wurden vermehrt Eisboxen und gekühlter Kaffee bestellt, während an Regentagen wieder verstärkt klassische Vorratswaren nachgefragt wurden.

Interessant ist auch ein Blick auf die Apotheken-Bestellungen: In sämtlichen von Wolt bedienten Städten führte Nasenspray die Liste der pharmazeutischen Produkte an. Vermutlich sind dafür die Pollenbelastung während der Heuschnupfensaison oder Erkältungen nach durchfeierten Festivalnächten verantwortlich.

Regionale Rekorde

Die Datenauswertung des Lieferdienstes offenbart zudem regionale Besonderheiten und Rekorde: In Klagenfurt wurden in einer Bestellung 16 Crispy Chicken Burger geordert. Grazer Kunden ließen sich einmal 30 Flaschen Murelli Orange-Maracuja-Limonade liefern.

In Wien wurden für eine Grillveranstaltung 150 Flaschen Ottakringer Helles bestellt. Den Rekord für die kostspieligste Einzelbestellung hält ebenfalls Wien: Für 454,19 Euro wurden Pizzen bei Bella CompagniA in Wien-Meidling geordert.

Salzburger kombinierten ihr Burger King-Menü mit 14 Flaschen Bier.

In Linz wiederum wurden 20 Sträuße roter Rosen auf einmal geordert.