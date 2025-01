Dieses Taxi bietet jetzt Bestellung über WhatsApp an!

Die Vermittlungszentrale ist die erste in Österreich, die in Kooperation mit „Taxibooker“ ab sofort auch Taxibestellungen per Messenger-Dienst ermöglicht.

„Wir holen unsere Kunden dort ab, wo sie sich gerade befinden – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Und: „Wenn Menschen täglich WhatsApp benutzen, warum dann nicht auch, um damit ein Taxi zu bestellen?“ Die Zahlen sprechen immerhin für sich: Laut Mediendiskursstudie 2023 der Stadt Wien verwenden 64 Prozent der Wiener und Wienerinnen WhatsApp regelmäßig, also mehrmals pro Woche.

„Wir freuen uns sehr, unser ausgefeiltes Bestellsystem nun auch in Wien anbieten zu können“, freut sich Arnoud de Niet, Gründer von Taxibooker. Und: „Gemeinsam mit Taxi 40100 möchten wir dazu beitragen, dass Kunden ihr Taxi noch einfacher bestellen können.“ Das niederländische Unternehmen bietet den Service bereits erfolgreich in Städten wie Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Den Haag und Karlsruhe an.

Und so funktioniert es

Kunden müssen die Telefonnummer 0140100 auf ihrem Handy in ihren Kontakten speichern.

Dann den Messenger-Dienst WhatsApp öffnen und nach Taxi 40100 suchen.

Die exakte Abholadresse eingeben und bestätigen.

Wartezeit, Bestellnummer und Tracking-Link des Wagens erhalten und kurze Zeit später entspannt losfahren.

„Derzeit ist es bei Bestellungen per WhatsApp möglich, eine Fahrt zum Taxameter-Preis und Flughafenfahrten durchzuführen. In Kürze werden wir auch Festpreisfahrten über WhatsApp vermitteln können“, freut sich Hruza.

Übrigens: Bestellungen per WhatsApp sind erst der Anfang. Taxi 40100 und Taxibooker arbeiten schon am nächsten Clou: Noch heuer wird bei Taxi 40100 auch die Taxi-Bestellung per Instagram und Facebook Messenger möglich sein. Mit dieser Maßnahme möchte Taxi 40100 gezielt die jungen Wiener und Wienerinnen ansprechen.