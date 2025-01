Statt Rücktritt: Edtstadler wird überraschend Landeshauptfrau

EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler wird sich jetzt doch nicht mehr aus der Politik zurückziehen, wie angekündigt. Stattdessen wird sie die neue Landeshauptfrau von Salzburg und führt die schwarz-blaue Koalition.

Karoline Edtstadler wird Landeshauptfrau von Salzburg. Zuvor hatte Edtstadler sowohl das Amt der Bundeskanzlerin als auch der EU-Kommissarin ins Auge gefasst, doch der Durchbruch gelang ihr nun in ihrem Heimatbundesland Salzburg.

Politische Karriere

Der Weg zur politischen Spitze war kein einfacher für Edtstadler. Wilfried Haslauer, der bisherige Landeshauptmann, hatte Stefan Schnöll als seinen Nachfolger bevorzugt, was Edtstadlers Chancen zunächst zu schmälern schien. Die Politikerin setzte jedoch auf Beständigkeit und nutzte öffentliche Auftritte im Land, um sich ins Gespräch zu bringen.

Polarisierend

Edtstadler ist bekannt für ihre direkte Kommunikation und ihren energischen Stil, die oft polarisierend wirken. Im Zuge ihrer Tätigkeit als Teil von Sebastian Kurz‘ Quereinsteiger-Team bewies sie Loyalität zur Partei, zeigte jedoch auch die Fähigkeit, eigene Standpunkte zu vertreten, was ihr Respekt über Parteigrenzen hinweg einbrachte.

Die Tochter eines langjährigen Landtagsdirektors startete ihre politische Karriere im Justizministerium und setzte später eigene Schwerpunkte, etwa im Kampf gegen den Antisemitismus. Ihr Engagement in der jüdischen Gemeinde brachte ihr hohe Anerkennung ein. Nach einem kurzen Zwischenspiel im Europäischen Parlament kehrte Edtstadler nach Österreich zurück, wo sie als Kanzleramtsministerin wichtige Beiträge in der Innenpolitik leistete, darunter die Befürwortung des Informationsfreiheitsgesetzes.

Edtstadler stand auch im Mittelpunkt von Kontroversen, insbesondere in der Debatte um die Impfpflicht, was sie zur Zielscheibe von Kritik machte. Diese Spannungen führten kürzlich dazu, dass sie ihren Auftritt in sozialen Medien einschränkte.