Digitale Nomaden: Zu Hause ist da, wo ich eine Steckdose finde (VIDEO)

Wie kann man mehr arbeiten und intensiver leben, egal wo man sich befindet? Ein Bericht aus dem DNX Festival Lissabon.



Immer mehr Menschen neigen zu dem sgn. Lifestyle des digitalen Nomaden. Darunter versteht man einen Lifestyle, der einem ermöglicht, gleichzeitig arbeiten und reisen zu können oder selbstständiges Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten zu schaffen.

Marcus Meurer und Felicia Hargarten gründeten 2012 DNX Movement – eine Initiative mit dem Ziel, sowohl digitale Nomaden als auch andere Bereiche ihres Lebens weltweit zu unterstützen. In dem Zusammenhang veranstalten sie Workcamps und verschiedene Workshops mit berühmten Vortragenden. Eine solche Konferenz fand im September in Lissabon statt, bei der KOSMO viele andere Teilnehmer anwesend waren.

Höhe und Tiefen der Geschäftswelt

Das Hauptevent stellte die Vortragsreihe dar, wo man vielen bekannten Persönlichkeiten aus der Welt der digitalen Nomaden zuhören konnte – unter ihnen waren z. B. Conni Biesalski, Hannah Dixon, Jimmy Naraine etc. mit dabei. Neben den sehr inspirierenden Geschichten über die Höhen und Tiefen in der Geschäftswelt, konnte man den interessanten Ideen in Verbindung mit Kryptowährungen lauschen. Der Tag mit der Vortragsreihe endete mit einem gemütlichen Beisammensein und einer Party.

Am nächsten Tag fanden ebenso verschiedene Workshops statt – wie man ein Buch schreiben kann, wie man eigene Ziele erreichen kann, wie man seine eigene Kreativität verbessern kann, wie man seine eigene Geschäftsidee weiterentwickeln kann, welche Atemtechniken es gibt etc.

An solchen Veranstaltungen hat man die einzigartige Möglichkeit, mit den Vortragenden, die unheimlich viel Erfahrungen in der Geschäftswelt haben, unmittelbar zu reden, und neue, interessante, sowohl unterschiedliche als auch ähnliche Menschen wie wir kennenzulernen. DNX Festival ist erfüllt von positiver Energie der Menschen, die sich gegenseitig helfen, unterstützen und inspirieren.