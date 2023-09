Djokovic plant, noch mit 41 Jahren auf dem Platz zu stehen

Mit einem beeindruckenden Sieg bei den US Open hat Novak Djokovic seine persönlichen Grenzen erweitert und seinen historischen 24. Grand-Slam-Titel gewonnen. Der serbische Tennisstar, der eine enge Freundschaft mit dem verstorbenen Basketballspieler Kobe Bryant pflegte, trug nach seinem Sieg ein T-Shirt mit der Nummer 24 – eine Hommage an Bryant und eine Darstellung seiner eigenen Grand-Slam-Erfolge.

Goran Ivanisevic, der Trainer von Djokovic, gab nach dem Spiel Einblicke in die Zukunftspläne des Spielers. „Novak plant, bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zu spielen. Ich glaube nicht, dass er ‚genug‘ sagen wird, wenn er seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnt. Er kümmert sich um jedes Detail, er ist nie zufrieden auf dem Platz, er hat einen enormen Antrieb“, sagte Ivanisevic.

Trotz seiner Niederlage im Wimbledon-Finale gegen Carlos Alcaraz lässt sich Djokovic nicht entmutigen. Er ist immer noch hungrig, er bricht immer noch Rekorde. Er ist immer nervös auf dem Platz. Wir haben Wimbledon seit Cincinnati nicht mehr erwähnt, das liegt in der Vergangenheit. Novak ist ein Typ, der einfach weitermacht. Er ist einzigartig, ein Genie. Es gibt nicht viele Menschen wie ihn. Was er getan hat, ist eine der größten Leistungen in der Geschichte des Sports, nicht nur im Tennis. Er ist ein geborener Sieger. Wenn man ihm sagt, dass er etwas nicht kann, will er das Gegenteil beweisen“, fügte Ivanisevic hinzu.

Djokovic selbst äußerte sich nach seinem Sieg bei den US Open zu seiner Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Wenn ich nicht aus Serbien wäre, wäre ich schon lange in den Himmel gehoben worden“, sagte er.

Ivanisevic kommentierte auch den Spielverlauf des Finales gegen Daniil Medvedev. „Er hatte Glück, Daniil hat ihm im ersten Satz das Break geschenkt. Dann gab es viele Ballwechsel, viele anstrengende Ballwechsel, der zweite Satz sah nicht gut aus, aber Novak hat einige unglaubliche Punkte gespielt. Seine Energie kam im Tie-Break zurück, das war der Schlüssel, wie in Wimbledon“, sagte er.