Djokovic: Ungebrochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste

Die neue ATP-Rangliste ist da und Tennisstar Novak Djokovic behauptet weiterhin die Spitzenposition. Trotz seiner Absage des Miami-Turniers und der Konzentration auf die bevorstehenden Sandplatzturniere, bleibt Djokovic fokussiert und zielstrebig. Mit Blick auf einen möglichen Altersrekord, spricht der Serbe über seine Zukunftspläne und Ziele.

Die ATP hat ihre neueste Rangliste veröffentlicht und Novak Djokovic führt weiterhin das Feld an. Mit 9.725 Punkten liegt er vor Carlos Alcaras mit 8.805 Punkten und Janik Sinner mit 8.310 Punkten. Daniil Medvedev und Alexander Zverev folgen mit 7.765 bzw. 5.060 Punkten. Andrej Rublev, der auf den sechsten Platz gefallen ist, und Holger Rune, der Siebter ist, haben ebenfalls neue Punkte hinzugewonnen.

Miami-Turnier abgesagt

Djokovic hat kürzlich bestätigt, dass er das Miami-Turnier dieses Jahr auslassen wird. „Leider werde ich dieses Jahr nicht in Miami spielen. In dieser Phase meiner Karriere balanciere ich mein Privatleben und meinen professionellen Zeitplan“, erklärte der Tennisstar. Er bedauerte, dass er nicht vor einigen der besten und leidenschaftlichsten Fans der Welt spielen werde, freut sich jedoch auf zukünftige Wettbewerbe in Miami.

Sandplatzturniere

Der Serbe hat seinen Fokus nun auf die bevorstehenden Sandplatzturniere gelegt, insbesondere auf Roland Garros und die Olympischen Spiele in Paris. „Ich will jedes Turnier gewinnen, an dem ich teilnehme. Ich spiele nicht so viel, äh… Einfach die Anzahl, die du spielen musst, um die Nummer eins zu sein… Ich denke, ich habe mein Recht verdient, nicht die ganze Saison zu spielen, nach so vielen Jahren“, sagte Djokovic. Er betonte, dass er sein Bestes bei den Olympischen Spielen geben will und dass der Sommer sehr arbeitsreich sein wird.

Am 8. April wird Djokovic 36 Jahre und 322 Tage alt sein und könnte damit den Altersrekord von Roger Federer brechen und der älteste Tennisspieler an der Spitze werden. Nach dem Turnier in Indian Wells hat Djokovic sich eine Auszeit genommen und ein NBA-Spiel der Lakers besucht. Trotz seiner Absage in Miami und der Konzentration auf die Sandplatzturniere, bleibt Djokovic ambitioniert und zielstrebig. Sein Fokus liegt nun auf den großen Turnieren und der Vorbereitung auf einen arbeitsreichen Sommer.