Dino Prizmic gegen Novak Djokovic: „Mein bisher bestes Match“

Im ersten Spiel des Australian Open 2024 standen sich der zehnfache Champion Novak Djokovic und der junge kroatische Tennisspieler Dino Prizmic gegenüber. Trotz der Niederlage mit 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, zeigte Prizmic, der im letzten Jahr die Junior Roland Garros gewann, eine bemerkenswerte Leistung.

„Ich bin stolz auf mich. Mein erstes Match im Hauptfeld eines Grand Slam, ich wollte einfach nur gegen den Größten aller Zeiten genießen. Ich habe viel von Novak gelernt und jetzt mache ich weiter“, sagte Prizmic nach dem Spiel. Er fügte hinzu, dass er viele Komplimente von Djokovic erhalten habe.

Prizmic, der aktuell auf Platz 155 der Weltrangliste steht, zeigte während des Spiels eine beeindruckende Leistung und konnte sogar einen Satz gegen Djokovic gewinnen. „Mein bestes Match bisher, ja. Ich muss in vielen Dingen noch besser werden, ich möchte jeden Tag besser sein als gestern. Ich habe gerade erst angefangen, ernsthafter Tennis zu spielen, ich hoffe, ich werde so motiviert sein wie bisher“, sagte er.

Auf die Frage, wie es sich anfühlt, in einem der größten Tennisstadien der Welt zu spielen und wie er sich fühlte, nachdem die kroatischen Fans seinen Namen gesungen hatten, antwortete Prizmic: „Die Atmosphäre trägt dich mit, zusätzliche Unterstützung bedeutet viel. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft so sein wird.“

Nach dem Spiel lobte Djokovic Prizmic und sagte, dass er eine großartige Zukunft vor sich habe. Trotz der Niederlage zeigte Prizmic eine beeindruckende Leistung und bewies, dass er ein vielversprechender junger Spieler ist. Mit seiner Leistung im Australian Open hat Prizmic gezeigt, dass er bereit ist, sich mit den Besten der Welt zu messen.