Junge Serbin auf Forbes-Liste: Eine der vielversprechendsten Persönlichkeiten Europas

Tamara Radjenovic war auf der Liste des renommierten amerikanischen Magazins Forbes „30 Under 30 Europe“ in der Kategorie „Kunst und Kultur“.

Sie ist eine der 30 vielversprechendsten und einflussreichsten Persönlichkeiten unter 30 auf dem „alten Kontinent“ in diesem Jahr. Die gebürtige Belgraderin hat sich ihren Platz auf dieser Liste verdient, worüber sie natürlich ihre Follower auf Instagram informierte.

Geboren in Serbien, ausgebildet in Montenegro und Slowenien sowie erworbener Abschluss in Sologesang an der renommierten Musikakademie Royal College of Music in London. Tamara ist die erste Künstlerin aus dem ehemaligen Jugoslawien und bis heute die einzige, die an diesem renommierten Musikkonservatorium in die Sologesangsabteilung aufgenommen wurde.

Bisher ist sie in 15 Ländern aufgetreten – darunter in den USA (zwei Solokonzerte in der Carnegie Hall, wo sie mit 23 Jahren debütierte) und England.

Sie gewann den ersten Preis in sogar acht internationalen Wettbewerben und war die letzte Schülerin von Montserrat Caballé.