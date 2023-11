Novak Djokovic: Ist er der beste Tennisspieler aller Zeiten?

Ist Novak Djokovic der beste Tennisspieler aller Zeiten? Diese Frage spaltet die Tenniswelt. Der serbische Ass, der von Turnier zu Turnier immer wieder seine Dominanz unter Beweis stellt, wird von vielen als der „GOAT“ – der „Greatest of All Time“ – angesehen. Doch ein britischer Journalist hat eine Methode entwickelt, die diese Ansicht in Frage stellt.

Die Debatte um den Status von Novak Djokovic als möglicherweise bester Tennisspieler aller Zeiten ist kontrovers. Während der serbische Ass seine Dominanz auf dem Platz immer wieder unter Beweis stellt, gibt es Stimmen, die seine Position in Frage stellen. Eine dieser Stimmen ist der britische Journalist Chris Bauers.

Bauers hat eine Methode entwickelt, die er als „wissenschaftlich“ bezeichnet und die darauf abzielt, den „GOAT“-Status im Tennis objektiv zu bestimmen. In seinem Modell belegt Djokovic jedoch nur den dritten Platz, hinter Roger Federer und Serena Williams.

Die Methode von Bauers berücksichtigt eine Vielzahl von Faktoren. Neben den in der Karriere gewonnenen Titeln, die 40 Prozent der Gesamtbewertung ausmachen, fließen auch Aspekte wie „ökonomische Macht“, Einfluss auf den Sport und die Stärke der Konkurrenz in die Bewertung ein.

Auf Twitter versuchte Bauers, seine Methode zu erklären und betonte dabei: „Leute, das war ein bisschen Spaß am Ende einer Konferenz, basierend auf der Untersuchung, ob ‚der Größte‘ über die Statistiken hinausgeht. Natürlich ist Djokovic der erfolgreichste, aber ist das das Gleiche wie ‚der Größte‘? Vielleicht ja, aber gibt es andere Faktoren? Es ist eine Debatte!“

Trotz seiner kontroversen These verteidigt Bauers Djokovic und betont, dass er mehr als jeder andere internationale Journalist das Denken des serbischen Asses erklärt hat. „Ich habe Djokovic verteidigt und sein Denken mehr erklärt als jeder andere internationale Journalist, und werde dies weiterhin tun, wo ich denke, dass es fair ist. Ich glaube, es ist falsch, dass er nicht bei den Australian und US Open 2022 antreten durfte, und habe das gesagt.

Die Debatte um den „GOAT“-Status im Tennis ist komplex und von vielen Faktoren abhängig. Während Djokovic auf dem Platz weiterhin Rekorde bricht, bleibt die Frage, ob er der beste Tennisspieler aller Zeiten ist, weiterhin offen. Was denken Sie? Ist Novak Djokovic der „GOAT“ der Tenniswelt?