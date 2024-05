Djordje kehrt aus Cambridge zurück: Wird Serbien ihn halten können?

Von Belgrad (Serbien) auf die großen Bühnen der Wissenschaft: Der 26-jährige Dordje Ogrizovic ist weit mehr als nur ein vielversprechender junger Forscher. Sein Lebenslauf zeichnet das Bild eines Außergewöhnlichen: Über 100 Auszeichnungen und Medaillen zieren seine Vita, Vortragender in Petnica, Assistenzposition an einer Universität und baldiger Doktor der Wissenschaften – eine Liste, die noch lange nicht vollständig ist. Seine Fähigkeiten und Errungenschaften in nur einem Wort zu fassen, wäre eine enorme Herausforderung.

Frühe Anerkennung und grenzenloser Ehrgeiz

Ogrizovic war bereits in seiner Jugend ein herausragender Schüler. Er schloss die Dritte Belgrader Gymnasium als Klassenbester ab und wurde 2016 von der Weltorganisation für geistiges Eigentum zum weltbesten jungen Wissenschaftsinnovator unter den Gymnasiasten gekürt, und zwar für ein Projekt zur Reinigung von phenolverseuchtem Wasser durch hydrodynamische Kavitation.

Im Jahr 2018 wurde ihm die Svetosavska-Auszeichnung des Bildungsministeriums verliehen, die höchste nationale Ehrung im Bereich Bildung in Serbien. Zudem erhielt er eine Auszeichnung der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste für seine außerordentlichen Erfolge in internationalen Wettbewerben.

Auf den Spuren des Wissens: Von Belgrad nach Cambridge

Nach dem Abschluss im Studiengang Umweltschutztechnik an der Technisch-Metallurgischen Fakultät in Belgrad ermöglichte ihm sein Engagement und Talent die Aufnahme eines Masterstudiengangs in Cambridge (England). Ogrizovic berichtet, dass er seit Bestehen des Programms einer von nur vier serbischen Studenten war, die das Privileg hatten, dort zu studieren.

„Als ich mich zur Weiterbildung an prestigeträchtigen Universitäten der Welt bewarb, war klar, dass ich zuvor ein ausgezeichneter Student sein musste, der sich durch vielfältige Aktivitäten hervorgetan hat“, sagt Dordje Ogrizovic. Er betont auch die Unterschiede im Bildungssystem zwischen England und Serbien und erklärt, dass serbische Studenten einen einfacheren Zugang zu höherer Bildung haben, während die Universitäten in England mit höheren Kosten verbunden sind und die Bologna-Reform dort geschickter umgesetzt wurde.

Eine Vision für die Umwelt und die Rückkehr nach Serbien

In Cambridge konzentrierte sich Ogrizovic auf die Forschung im Bereich des Wassermanagements: „Besonders interessant fand ich die Konzipierung von Systemen, die widerstandsfähig gegen die plötzlichen und unvorhersehbaren Folgen des Klimawandels sind“, so Ogrizovic. Er entschied sich nach seinem Studium gegen einen Verbleib in England und führte seine wissenschaftliche Karriere in Serbien fort.

Der junge Wissenschaftler, der mittlerweile als Assistent an seiner Alma Mater tätig ist, sieht die Umweltproblematik als eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Er verweist auf eine Studie des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) aus dem Dezember 2022, die zeigt, dass die Mehrheit der Serben Umweltschutz als wichtiger als Wirtschaftswachstum ansieht, aber dass sie noch nicht bereit sind, ihre täglichen Gewohnheiten zu ändern.

Auszeichnungen und die Rolle der Familie

Ogrizovics Arbeit wurde mit 107 nationalen und internationalen Preisen anerkannt. Er schätzt jede Auszeichnung, hebt aber die Svetosavska-Auszeichnung hervor, als Anerkennung für eine lebenslange Hingabe seit seiner Schulzeit. Mit Unterstützung seiner Eltern, die seine Interessen und Träume stets gefördert haben, konnte er sich uneingeschränkt der Wissenschaft widmen.

Bildung im Wandel und die Zukunft Serbiens

Mit Sorge betrachtet er die Bildungssituation in Serbien, besonders die Ergebnisse der PISA-Studie, die eine hohe Rate funktionaler Analphabeten unter den Schülern offenbart. Ogrizovic betont, dass es wichtig ist, jedem einzelnen Schüler Aufmerksamkeit zu schenken und die Bildung von früh an an die Herausforderungen der Zukunft anzupassen: „Kinder müssen von klein auf dazu ermutigt werden, bestehende Gewohnheiten zu ändern, um Ergebnisse zu erzielen.“

Abschließend hält Dordje Ogrizovic fest, dass trotz der Herausforderungen, die Veränderungen im Bildungsbereich mit sich bringen, eine Verbesserung möglich ist – ein Prozess, der langsam, aber notwendig ist, um den Weg für eine bessere Zukunft in Serbien zu ebnen.