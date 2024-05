Wien: Hier ist es besonders laut!

Wien, die Perle an der Donau, zählt mit seinen zwei Millionen Einwohnern zu den großen Metropolen Europas. Und doch, wie ein leises Flüstern inmitten des urbanen Treibens, bewahrt sie sich einen Platz unter den Top 10 der ruhigsten Städte des Kontinents. Aber was bedeutet es eigentlich, inmitten der großstädtischen Dynamik Stille zu finden? Wo sind die Oasen der Ruhe, und welche Ecken hallen wider vom Lärm des Alltags? Wie genau wird in der Donaumetropole Lärmminderung betrieben? Und nicht zu vergessen: Wie laut ist es eigentlich, wenn man ein Päckchen Mannerschnitten – die süße Ikone Wiens – zum Naschen öffnet?

Die Klanglandschaft Wiens: Zwischen Ruhe und Rauschen

Der Schallpegel unseres Lebensumfelds ist so vielfältig wie die Stadt selbst. Während einige Wiener Bürger unter dem konstanten Brummen des Verkehrs oder dem periodischen Dröhnen der Flugzeuge leiden, können andere in Parks und entlang der Donauinsel die Stille genießen, die nur von leisem Vogelgesang durchbrochen wird. Selbst das Kinderlachen in den Gärten und Hinterhöfen gehört zur akustischen Signatur Wiens und spiegelt den Rhythmus des städtischen Lebens wider.

Doch wie unterscheidet unser Gehör zwischen diesen Kontrasten? Lärm ist nicht nur eine Frage der Lautstärke, sondern auch der Wahrnehmung. Bei einer Schwelle von etwa 20 Dezibel beginnt der Mensch Geräusche wahrzunehmen – ein sanftes Blätterrauschen könnte man sagen. Ein normales Gespräch bewegt sich um die 60 Dezibel, während laute Musik in Clubs und Diskotheken schon mal auf 80 bis 100 Dezibel anschwellen kann. Bei Werten um 120 Dezibel, vergleichbar mit einem nahen Gewitter, beginnt das Ohr Schmerzen zu empfinden. Ein Flugzeug beim Starten erreicht gar bis zu 140 Dezibel.

Das Bemühen um Ruhe: Wiens Kampf gegen den Lärm

Die Stadt Wien hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Lärmpegel zu regulieren und die Lebensqualität ihrer Bürger zu schützen. Ein umfassender Aktionsplan sieht vor, Verkehrslärm durch Geschwindigkeitsbeschränkungen, schallarme Straßenbeläge und eine Förderung des öffentlichen Verkehrs einzudämmen. Auch der Fluglärm steht im Fokus: durch optimierte Anflugrouten und Lärmkontingente wird versucht, die Geräuschkulisse zu minimieren. Diese Maßnahmen sind essenziell, denn sie tragen dazu bei, die Stille, die Wien auszeichnet, zu bewahren.

Ein akustischer Leckerbissen: Die Lautstärke der Mannerschnitten

Zum Abschluss ein kurioser, jedoch bezeichnender Vergleich für die Stadt, die Musik und Süßigkeiten gleichermaßen verehrt: Das Öffnen eines Päckchens Mannerschnitten geschieht mit einer Lautstärke, die weit unter dem Lärm der Stadt liegt. Es ist ein sanftes Geräusch, das in seiner Bescheidenheit die kulinarischen Genüsse Wiens verkörpert und zugleich die Ruhe zelebriert, die hier an so vielen Ecken zu finden ist.

In Wien ergänzen sich Laut und Leise zu einer Melodie, die sowohl die Lebendigkeit als auch die Stille dieser Großstadt harmonisch vereint. So bleibt die Stadt an der Donau ein Ort, wo die Balance zwischen dem pulsierenden Herz einer Metropole und dem ruhigen Atemzug unberührter Natur bewahrt wird.