Die UEFA Champions League, eines der meistgesehenen sportlichen Ereignisse Europas, steuert auf ihren Höhepunkt zu: Die Finalisten, die am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion um den Titel des europäischen Meisters kämpfen, stehen kurz vor der Entscheidung. In Österreich, wie in jedem anderen Land der Erde, wo Fußballherzen höher schlagen, verfolgt man das Geschehen mit Spannung und Begeisterung.

Albanische Moderation begeistert das Publikum

In Albanien hat sich das Erlebnis, die Champions League zu verfolgen, dank der charismatischen Präsenz von Eva Murati, einer hochkarätigen Moderatorin, zu einem eigenen Spektakel entwickelt. Ihr Auftritt vor und nach den Spielen soll über die Saison hinweg für hohe Einschaltquoten sorgen. Die 28-jährige, die bereits mit sechs Jahren nach Tirana umzog, betrat die große Bühne des Showgeschäfts im Alter von 15 Jahren und konnte seitdem Erfahrungen in verschiedenen Showprogrammen und Werbespots auf diversen Fernsehsendern sammeln.

Eine facettenreiche Persönlichkeit

Neben ihrer Tätigkeit als Fernsehmoderatorin und Schauspielerin, in der sie in einigen albanischen Filmen und Serien zu sehen war, spricht Murati fließend Italienisch und verfügt auch über ausgezeichnete Englisch- und Spanischkenntnisse. Ihre Beliebtheit spiegelt sich auch auf sozialen Netzwerken wider, wo sie fast eine Million Anhänger auf Instagram verzeichnet. Ihr journalistisches Talent stellt sie unter Beweis, indem sie nicht nur Nachrichten präsentiert, sondern auch Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aus der Welt des Sports führt – darunter auch ein Interview mit dem Fußballweltmeister Fabio Cannavaro.

Sportliche Leidenschaft und Engagement

In ihrer Heimat Albanien unterstützt Murati leidenschaftlich den Fußballclub Partizani, dessen Spiele sie mit familiärer Verbundenheit verfolgt. Auch international ist ihre Fußballbegeisterung unübersehbar: Sie bekundet offen ihre Sympathie für den italienischen Verein Juventus Turin, zu dessen begeisterten Fans sie zählt. Es ist anzunehmen, dass ihr Herz auch für die Leistungen des serbischen Stürmers Dusan Vlahovic schlägt, ebenso wenig dürfte sie die ballartistischen Künste des serbischen Fußballers Filip Kostic kaltlassen.

Die ambitionierte junge Frau, die auch als Miss Universum ihres Landes hervortrat, gilt als liberale Persönlichkeit in den albanischen Medien, neigt jedoch dazu, politische Themen in der Öffentlichkeit nicht zu thematisieren.

Für Fußballfans in Europa bleibt nun abzuwarten, welche Teams sich im Kampf um den begehrten Pokal durchsetzen werden, während eine talentierte Moderatorin in Albanien zweifelsohne weiterhin dazu beitragen wird, die Schönheit des Spiels und die Faszination der Champions League ins Wohnzimmer zu bringen.