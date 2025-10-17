DNA-Durchbruch nach 30 Jahren: Ist das Böse messbar geworden?

Vom Bösen im Menschen über Cold Cases bis zu neuen Therapieansätzen – die Wissenschaft dringt in Bereiche vor, die lange als unergründlich galten.

Die Frage nach dem Bösen im Menschen beschäftigt nicht nur Philosophen, sondern auch die moderne Wissenschaft. Morten Moshagen hat dieses Phänomen empirisch erforscht und bietet im Gespräch Einblicke in die messbare Dimension moralischer Abgründe. Er definiert böses Verhalten anhand klarer Kriterien: Es liegt vor, wenn eine Person geschädigt wird, ohne ihre Einwilligung und wenn die Handlung nicht durch allgemein akzeptierte moralische Grundsätze gedeckt ist. Zur Verdeutlichung führt er Beispiele an: Boxer, die sich gegenseitig Verletzungen zufügen, handeln nicht böse, da sie dem Kampf zugestimmt haben. Ebenso wenig sei die Freiheitsberaubung im Rahmen rechtmässiger Strafverfolgung als böse zu bewerten, da sie gesellschaftlich legitimiert ist.

Forensische Durchbrüche

Die forensische Wissenschaft ermöglicht mittlerweile bemerkenswerte Durchbrüche bei ungelösten Kriminalfällen. In Bielefeld wurde ein 30 Jahre alter Mordfall durch moderne DNA-Analyseverfahren neu aufgerollt. Ein damals 15-Jähriger muss sich nun als Erwachsener vor Gericht verantworten. Die juristische Besonderheit: Während Mord nicht verjährt, stellt sich die rechtliche Bewertung bei Totschlag anders dar – eine Unterscheidung, die für den Angeklagten entscheidende Konsequenzen haben könnte.

Medizinische Fortschritte

Im medizinischen Bereich zeigt der Wirkstoff Amifampridin vielversprechende Ergebnisse. Ursprünglich zur Behandlung von Muskelschwäche entwickelt, erweist sich das Medikament nun auch als potenziell wirksam bei Patienten mit Chronischem Fatigue-Syndrom – einer Erkrankung, für die bislang keine zugelassene Therapie existiert. Die Fachwelt diskutiert sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen dieser Behandlungsoption für CFS-Betroffene.

Der Rapper Savas Yurderi, besser bekannt als Kool Savas, zählt zu den einflussreichsten Vertretern der deutschen Hip-Hop-Szene. In einem ausführlichen Interview nimmt er Stellung zu gesellschaftspolitischen Themen wie dem Aufstieg der AfD, kommentiert den Fleischkonsum des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und setzt sich kritisch mit problematischen Männlichkeitsbildern auseinander.