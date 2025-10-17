Achtung! Abzocke mit Lichterfest: Wiener Rathaus warnt vor Betrügern

Falsche Lichter, echte Abzocke: Ein angebliches Laternenfest im Stadtpark lockt mit reduzierten Tickets – doch die Stadt Wien schlägt Alarm und warnt vor Betrügern.

Im Wien-Stadtpark wird derzeit ein vermeintliches „Laternenfest“ für dieses und nächstes Wochenende auf einer speziellen Webseite angekündigt. Das Wien-Rathaus hat jedoch in einer offiziellen Mitteilung vor dieser Veranstaltung gewarnt und sie als Betrugsversuch eingestuft.

Laut der dubiosen Homepage wurden die Eintrittskarten angeblich von fast 50 Euro auf 24,99 Euro gesenkt. Den Besuchern werden für diesen Preis vierstündige Lichtinstallationen sowie ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken aus diversen Food-Trucks versprochen. Tatsächlich ist der Zugang zum Stadtpark jedoch grundsätzlich kostenfrei.

Verdächtige Details

Die städtischen Behörden wurden auf die Täuschung aufmerksam, nachdem eine potenzielle Besucherin über das Gartentelefon nach dem genauen Veranstaltungsort gefragt hatte, wie Der Standard berichtet. Bei genauerer Betrachtung der Webseite fallen mehrere verdächtige Details auf: Die Navigationsleiste ist in spanischer Sprache gehalten, auf den angebotenen Tickets steht „Lanternfestival Deutschland“, und als Kontaktmöglichkeit sind eine Adresse in Berlin sowie die offensichtlich falsche Telefonnummer „12345678“ angegeben.

