Doboj: Ehefrau und Liebhaber ermorden Familienvater

In den späten Stunden des 30. Januars diesen Jahres wurde S. K., ein Familienvater aus Doboj, Opfer eines brutalen Verbrechens. Seine eigene Ehefrau A. K. und ihr jugendlicher Liebhaber L. D. (19 Jahre alt) entführten ihn aus seinem Familienhaus, während ihre beiden Töchter im Haus zurückgelassen wurden.

Bewusstlos im Kofferraum

Zunächst wurde K. mit Medikamenten betäubt und geschlagen. Dann hatte man seinen Mund mit Klebeband zugeklebt, bevor er in den Kofferraum eines gemieteten Autos verfrachtet wurde. An einem nahegelegenen Picknickplatz angekommen, öffnete seine Frau A. den Kofferraum und stach ihren Ehemann mit einem Messer nieder. Anschließend band sie ihn gemeinsam mit ihrem Liebhaber an einen Baum.

Währenddessen blieben die beiden Töchter allen im Haus zurück.

Patentante entdeckt Kinder

Die ersten Anzeichen, dass etwas in der Familie K. nicht stimmte, wurden von der Patentante der Kinder entdeckt. Als sie das Haus betrat, bemerkte sie blutige Spuren und fand die zurückgelassenen Mädchen. Die Polizei, die zunächst von schwerer häuslicher Gewalt ausging, fand bald darauf Spuren des brutalen Verbrechens.

Augenzeugen der Festnahme berichten, dass A. angeblich anhand des Mietautos ausfindig gemacht wurde. Sie wurde in der Nähe der Café-Bar „Frida“ im Stadtteil Starčevica in Banja Luka festgenommen.