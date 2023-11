Drei Jahre in Folge: Zagreber Advent ist Europas bester Weihnachtsmarkt

Drei Jahre in Folge wurde er als bester Weihnachtsmarkt Europas ausgezeichnet: Der Zagreber Advent. Vom 2. Dezember bis zum 7. Januar verwandelt er die kroatische Hauptstadt in ein romantisches Lichtermeer und bietet Besuchern ein vielfältiges Programm.

Die Straßen von Zagreb erzählen im Winter eine magische Weihnachtsgeschichte. Die Stadt am Fuße eines Berges am Fluss Sava wird von tausenden Lämpchen erhellt und erstrahlt in einem warmen, romantischen Licht. Die Herzlichkeit der Bewohner und die besinnliche Musik tragen zu einer einzigartigen Atmosphäre bei, die jedes Jahr Besucher aus ganz Europa anzieht.

Die Adventszeit in Zagreb ist ein Fest für alle Sinne. An jeder Ecke duftet es nach Glühwein, heißer Schokolade und einheimischen Leckereien. Die Gerüche von Zimt und Nelken liegen in der Luft und laden zum Verweilen ein. Nicht nur kulinarisch hat die Stadt einiges zu bieten. Museen, Theater und Kirchen öffnen ihre Türen und bieten ein vielfältiges Programm aus Aufführungen, Ausstellungen und Musikabenden. Selbst in den Straßenbahnen wird gesungen und getanzt.

Auch für Kinder und Haustiere ist der Zagreber Advent ein wahres Paradies. Die Kleinsten können sich auf Schlittschuhlaufen, märchenhafte Shows und innovative Spielzeuge freuen.