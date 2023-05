Dreijähriger wollte zum Mci und fährt allein mit U6

Ein aufmerksamer Fahrgast bemerkte ein alleinreisendes Kind (3) und informierte die Stationsaufsicht in Spittelau. Diese alarmierte umgehend die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Otto-Wagner-Platz nahmen den Jungen in ihre Obhut und konnten schnell herausfinden, dass die Mutter zu diesem Zeitpunkt bereits die Polizeiinspektion Am Schöpfwerk aufgesucht hatte. Das Kind schlich sich nämlich vom Spielplatz in Meidling davon, weil es Hunger hatte und allein ein Fast-Food-Restaurant besuchen wollte. Das Kind stieg in die U6 Richtung Floridsdorf ein.

In der Zwischenzeit wurde eine groß angelegte Suche nach dem Kind durchgeführt, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

Die Mutter wurde von den Polizisten begleitet und konnte ihren Sohn schließlich unversehrt in der Polizeiinspektion Otto-Wagner-Platz in Empfang nehmen.