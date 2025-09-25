Dritter Todesfall an Unglücksstraße: Straßenbahnunfall fordert nächstes Opfer

Erneut fordert die Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz ein Menschenleben. Eine 59-jährige Fußgängerin übersah zwei Straßenbahnen und wurde tödlich verletzt.

In der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz häufen sich gefährliche Vorfälle und tödliche Unfälle mit Straßenbahnen. Allein im Jahr 2024 ereigneten sich acht Straßenbahnunfälle mit Personenschaden in dieser besonders gefährlichen Strecke. Erst Anfang Mai kam ein Radfahrer ums Leben, nachdem er die Straßenbahn auf Höhe der Schießstattgasse offenbar übersehen hatte und mitgeschleift wurde. Im Jahr davor ereignete sich ein weiterer tragischer Vorfall, als ein siebenjähriger Bub bei der Haltestelle Steyrergasse unvermittelt auf die Gleise lief. Das Kind wurde unter der Straßenbahn eingeklemmt und verstarb später trotz intensiver Rettungsbemühungen an seinen schweren Verletzungen.

⇢ Skandal im Gefängnis: Falscher Häftling irrtümlich entlassen!



Neuer Unglücksfall

Der jüngste Unfall ereignete sich am Dienstag, 24. September 2025, gegen 16.45 Uhr an der Haltestelle Finanzamt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls wurde eine defekte Straßenbahn von einer anderen in südlicher Richtung abgeschleppt, wobei ein Dienstfahrzeug der Holding Graz (städtische Verkehrsbetriebe) vor den beiden Straßenbahnen fuhr.

Nach Angaben der Polizeii Steiermark versuchte eine 59-jährige Grazerin unmittelbar nach Passieren des Fahrzeugs die Gleise zu überqueren. Dabei bemerkte sie offenbar die herannahenden Straßenbahnen nicht. Trotz sofortiger Notbremsung wurde die Frau erfasst und eingeklemmt.

Obwohl zahlreiche Rettungskräfte rasch am Unfallort eintrafen, erlag die Steirerin ihren schweren Verletzungen.

Die Straße musste großräumig abgesperrt werden, für die betroffenen Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

📍 Ort des Geschehens

Sicherheitsmaßnahmen geplant

Die Häufung der Vorfälle in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße hat zu Diskussionen über dringende Sicherheitsmaßnahmen geführt. Eine umfassende Entschärfung der problematischen Strecke ist jedoch erst mit der geplanten Gleissanierung im Jahr 2027 vorgesehen. Bis dahin bleiben Fußgänger und Radfahrer in diesem Bereich einem erhöhten Risiko ausgesetzt.