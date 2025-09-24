Serbiens Fußball im freien Fall – vom UEFA-Olymp in die Bedeutungslosigkeit

Serbiens Fußball erlebt einen dramatischen Absturz in Europa. Einst auf Platz 11 der UEFA-Rangliste, droht nun der Fall auf Position 32.

Roter Stern Belgrad hatte die Chance, Serbien zum dritten Mal in Folge in der Champions League zu vertreten, doch Paphos durchkreuzte die Pläne der Milojevic-Elf. Am 26. August 2025 schied der serbische Rekordmeister nach einem 1:1 im Rückspiel mit einem Gesamtergebnis von 2:3 in den Champions-League-Play-offs aus. Betrachtet man das Leistungspotenzial der Belgrader, wäre die Europa League eigentlich eine Bühne, auf der die Rot-Weißen durchaus Ambitionen auf die K.o.-Runde hegen könnten. Mit dem heutigen Abend startet nun jener europäische Wettbewerb, in dem Serbien in dieser Saison seinen einzigen Vertreter stellt.

⇢ Roter-Stern-Teamkollege von Arnautović stirbt auf dem Platz



Blickt man nur zwei Jahre zurück, präsentierte sich die Situation noch deutlich rosiger: Damals schickte Serbien gleich zwei Klubs in die Champions-League-Qualifikation. Diese privilegierte Position verdankte das Land den starken Auftritten von Roter Stern Belgrad und Partizan Belgrad in den Vorjahren, die Serbien bis auf den beachtlichen elften Platz der UEFA-Koeffizientenliste katapultiert hatten.

Dramatischer Absturz

Da es serbischen Vereinen seither jedoch nicht mehr gelang, in die K.o.-Phasen europäischer Wettbewerbe vorzudringen und neben Roter Stern Belgrad und TSC (Topola) keine weiteren Klubs auch nur die Gruppenphase erreichten, erlebte Serbien einen dramatischen Absturz im UEFA-Ranking. Serbien beendete die Saison 2024/25 auf Platz 22 der UEFA-Fünfjahreswertung – ein Rückfall von der einst starken Position auf Rang 11. Noch düsterer sehen die Prognosen für die kommende Fünfjahreswertung aus: Serbien könnte demnach sogar auf Rang 32 abrutschen – ein beispielloser Absturz um 21 Plätze in der europäischen Fußballhierarchie.

Diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf die Anzahl der Startplätze in europäischen Wettbewerben: Während Serbien in besseren Zeiten zwei Champions-League-Plätze innehatte, muss sich das Land nun mit deutlich weniger prestigeträchtigen Möglichkeiten begnügen. Der kontinuierliche Rückgang der serbischen Vereine in der europäischen Konkurrenzfähigkeit spiegelt sich unmittelbar in der UEFA-Fünfjahreswertung wider, die ausschließlich auf den Leistungen der Klubs in Champions League, Europa League und Conference League basiert.