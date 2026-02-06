Droht Bosnien Zigarettenmangel? Neue Preise setzen Händler unter Druck

Tabakpreise steigen, Händlergewinne sinken: Mit nur neun Pfennig Marge pro Packung wird der Zigarettenverkauf in Bosnien-Herzegowina zum Verlustgeschäft.

Die zwei größten Zigarettenlieferanten für den bosnisch-herzegowinischen Markt haben Handelsketten über eine bevorstehende Preiserhöhung für Tabakprodukte informiert. Für die Händler bedeutet dies eine weitere finanzielle Belastung in einer ohnehin schon angespannten Situation. Nach aktuellen Berechnungen beträgt der Gewinn pro Zigarettenpackung lediglich neun Pfennig – eine Marge, die durch die mit dem Verkauf verbundenen Kosten praktisch vollständig aufgezehrt wird.

Die wirtschaftliche Rechnung ist ernüchternd: Bei einer Zigarettenpackung zum Preis von 6 KM (Konvertible Mark) liegt die Handelsmarge bei nur 1,85 Prozent – deutlich unter dem Niveau, das für ein nachhaltiges Geschäft notwendig wäre. Besonders problematisch wird es bei Kartenzahlungen, wo die Bankprovision pro Transaktion in etwa dem gesamten Händlergewinn entspricht. Rechnet man zusätzliche Abgaben und laufende Betriebskosten hinzu, rutscht der Zigarettenverkauf ins Minus.

Verlustgeschäft Tabak

Die Kombination aus kontinuierlichen Preiserhöhungen und steigenden Betriebskosten bei gleichbleibenden Margen hat die Händler in eine Verlustzone gedrängt. Branchenexperten betonen, dass jede Marge unter 5 Prozent wirtschaftlich nicht tragfähig ist. Alles darunter erzeugt lediglich die Illusion hoher Umsätze, während in Wirklichkeit nur Distributoren und Hersteller profitieren.

Mit der angekündigten neuen Preiserhöhung wird der Verkauf von Zigaretten für den Einzelhandel vollständig unrentabel. Den Händlern fehlt jeglicher Kalkulationsspielraum – jede zusätzliche Ausgabe bedeutet unmittelbar rote Zahlen.

Strukturelle Probleme

Obwohl Tabakprodukte nach wie vor zu den umsatzstärksten Artikeln im Einzelhandel zählen, wird die wirtschaftliche Gleichung für die Verkäufer zunehmend unhaltbar. Eine Lösung des Problems erfordert eine grundlegende Überprüfung der Margenstruktur, Bankgebühren und der gesamten Steuerbelastung.

Ohne entsprechende Anpassungen droht der Zigarettenverkauf ein verlustbringendes Geschäft zu bleiben – mit der wahrscheinlichen Folge, dass diese Produkte letztendlich aus den Regalen verschwinden könnten.