Horror-Unfall in Kaprun: Eiszapfen erschlägt Soldaten bei Bergübung

Ein massiver Eiszapfen löste sich plötzlich von der Wand und wurde zur tödlichen Gefahr. Bei einer Militärübung in Kaprun endete der Vorfall tragisch.

Bei einem Heeresbergführer-Kurs in Kaprun (Salzburg) kam es am Donnerstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall. Ein 31-jähriger Soldat aus Schweden wurde von einem herabstürzenden Eiszapfen am Schranbach-Eisfall getroffen und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Obwohl umgehend Rettungsmaßnahmen eingeleitet wurden und ein Notarzthubschrauber im Einsatz war, verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Der Vorfall ereignete sich während einer Ausbildung des Österreichischen Bundesheeres, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Eine Gruppe bestehend aus drei Kursteilnehmern und einem Ausbilder befand sich im flachen Gelände nahe des Eisfalls unterhalb eines Felsvorsprungs. Als sich ein massiver Eiszapfen löste, prallte dieser von der Eiswand ab und traf den schwedischen Soldaten.

Unverletzter Rest

Die anderen Mitglieder der Klettergruppe konnten rechtzeitig ausweichen und blieben unverletzt. Die Alpinpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären.