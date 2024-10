Droht mit Hundeangriff: Mann drängt Kinder zu sexuellen Handlungen

In der kleinen Gemeinde Steinabrückl, gelegen im Bezirk Wiener Neustadt, sorgt derzeit ein bisher unbekannter Mann für große Unruhe. Laut Berichten soll der Mann, der einen Hund mit sich führt, Kinder auf einem Spielplatz zu sexuellen Handlungen gegen Geld angestiftet haben.

„Bitte passt auf eure Kinder auf“

Es besteht der Verdacht, dass der Mann die Kinder am Spielplatz zu sexuellen Handlungen gegen Geld aufforderte. Sollten sie es nicht tun, würde er seinen Hund auf sie hetzen. Die Warnung vor dem Mann hat sich schnell in den sozialen Netzwerken verbreitet und sorgt für große Unsicherheit im Ort. Die Polizei hat bestätigt, dass eine Anzeige erstattet wurde. Ein Video, das als Beweismittel dienen könnte, soll bereits an die Behörden übergeben worden sein. Auch die örtlichen Schulen wurden informiert, um auf die potenzielle Gefahr aufmerksam zu machen.

Ermittlungen und weitere Schritte

Die Polizei von Steinabrückl hat die Ermittlungen aufgenommen und verifiziert, dass der Verdächtige Jugendliche „ordinär angesprochen“ habe. Angesichts der Tragweite der Vorwürfe arbeiten die Ermittlungsbehörden intensiv daran, die Vorfälle schnell und effizient aufzuklären, um die Sicherheit in der Gemeinde wiederherzustellen. Schulen und Eltern wurden sensibilisiert und nehmen die Angelegenheit sehr ernst.