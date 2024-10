Verdächtiger verschanzt sich im Keller: Cobra-Beamter schwer verletzt

Am Freitagabend ereignete sich in Zistersdorf, Niederösterreich, ein schweres Gewaltverbrechen. Eine 65-jährige Frau wurde in einem Weingarten tot aufgefunden, nachdem ihr offenbar die Kehle aufgeschnitten worden war. KOSMO berichtete.

Tatverdächtiger bereits amtsbekannt

Im Verlauf der Ermittlungen geriet ein 59-jähriger Slowake ins Visier der Polizei. Er ist bereits wegen Delikten im Zusammenhang mit Schusswaffen und Sprengstoffen bekannt und gilt als gefährlich. Der Mann hatte sich in unmittelbarer Tatortnähe, in einem Weinkeller, verschanzt. Bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen wurden gestern aus Sicherheitsgründen auch Anwohner evakuiert.

Großeinsatz der Polizei mit Verletzten

Die Lage eskalierte, als eine Sprengfalle im Weinkeller detonierte und einen Cobra-Beamten schwer verletzte. Daraufhin wurde das Gebiet großräumig abgesperrt, und schwer bewaffnete Einheiten befinden sich am Weg zum Einsatzort.